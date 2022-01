Motorola Moto G71 en Moto G41 vanaf 14 februari te koop in Nederland

Motorola brengt over een aantal weken twee nieuwe smartphones uit in Nederland. De Moto G71 en Moto G41, die allebei niet meer dan 300 euro kosten, zijn vanaf 14 februari hier verkrijgbaar.

Motorola Moto G71 release in Nederland

Dat maakt het bedrijf zojuist bekend via een persbericht. De Motorola Moto G71 en Moto G41 zijn een tijdje geleden al onthuld, maar kregen toen geen release in Nederland. Daar komt nu verandering in, want de toestellen zijn vanaf 14 februari officieel te koop. De Moto G71 kost 299 euro, terwijl de Moto G41 voor 269 euro over de toonbank gaat.

De Moto G71 is een strak vormgegeven smartphone met een 6,4 inch-scherm. Het gaat om een amoled-display, iets wat we in deze prijsklasse niet heel vaak zien. Door het amoled-paneel zijn kleuren erg mooi, is zwart ook echt zwart en het contrast heel hoog. De resolutie bedraagt 2400 bij 1080 pixels en daardoor moet alles scherp ogen.

Onder de motorkap van de Motorola Moto G71 zit een Snapdragon 695-processor, die standaard 5G-internet ondersteunt. Ook zien we 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte, maar de opslag kun je niet uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje. De accu is 5000 mAh groot en kan snelladen met 30 Watt. Daardoor zit de batterij na een halfuur weer voor de helft vol.

Foto’s maken doet de Moto G71 met de drievoudige camera achterop, waarbij de 50 megapixel-hoofdcamera het meest opvalt. De telefoon combineert pixels en ‘perst’ ze samen, waardoor kiekjes scherper moeten zijn – ook als het buiten donker is. Op de achterkant zit ook nog een 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera. De 16 megapixel-selfiecamera zit in een klein gat in het scherm.

Moto G41: langzamer, maar goedkoper

De Moto G41 is een goedkoper toestel en beschikt over minder krachtige specificaties. De smartphone wordt aangedreven door de MediaTek Helio G85-processor, die simpelweg geen snelheidsmonster is. De chip zit ook in de nog goedkopere Moto G31 en voldoet voor alledaagse taken, maar hapert wel soms.

Wel heeft de Moto G41 hetzelfde 6,4 inch-amoled-scherm voor fraaie beelden en een 5000 mAh-accu die even snel oplaadt als de G71. De telefoons zijn bijna even groot en zwaar en lijken aan de buitenkant veel op elkaar, al komen ze wel in verschillende kleuren (waarover zometeen meer). De vingerafdrukscanner zit bij de Moto G41 aan de zijkant en bij de G71 juist aan de achterkant.

Opvallend is dat zowel de Motorola Moto G71 als Moto G41 nog op Android 11 draaien. Deze Android-versie is inmiddels bijna anderhalf jaar oud en zijn opvolger – Android 12 – is maanden geleden uitgebracht. We verwachten dat de smartphones wel worden bijgewerkt naar versie 12, maar Android 13 mislopen. Motorola brengt wel meerdere jaren aan beveiligingspatches uit.

Als gezegd zijn de Motorola Moto G71 en G71 vanaf 14 februari te koop bij Nederlandse (web)winkels. De Moto G71 verschijnt in drie kleuren: blauw, groen en zwart. De betaalbaarder Moto G41 komt in zwart of een soort roségoud.

