‘Motorola komt met de Moto G71 en G41: dit zijn de eerste specificaties’

Motorola brengt later deze week waarschijnlijk twee nieuwe smartphones uit. De specificaties van de Motorola Moto G71 liggen nu op straat. Het toestel krijgt onder meer een 50 megapixel-camera. Ook info over de G41 is verschenen.

‘Dit zijn de specificaties van de Motorola Moto G71’

Het Duitse TechnikNews is doorgaans goed op de hoogte van onaangekondigde Motorola-telefoons. Nu deelt de website de eerste specificaties van de Motorola Moto G71. Deze midrange smartphone beschikt straks over een fonkelnieuwe Snapdragon 695 5G-chip, waarmee je dus toegang hebt tot het snelste netwerk van dit moment. Je kunt kiezen uit 4, 6 of 8GB RAM en 64 of 128GB opslagruimte.

Het oled-scherm moet voor diepe zwartwaardes en een perfect contrast zorgen. Het display is 6,43 inch groot en heeft een scherpe full-hd-resolutie. Of het scherm van de Moto G71 ook een hoge ververssnelheid heeft, zodat je soepeler door onder meer je sociale media scrollt, is nog niet bekend.

Motorola Moto G50

Op de achterkant vinden we drie lenzen, waaronder een primaire camera met een resolutie van 50 megapixel. Daarnaast beschikt de smartphone over een 8 megapixel-ultragroothoeklens waarmee je bijvoorbeeld grote gebouwen vastlegt. De 2 megapixel-macrocamera is enigszins geschikt om bloemen en insecten te fotograferen. De Motorola Moto G71 lijkt op cameragebied precies dezelfde specificaties te krijgen als de eerder gelekte Motorola Moto G51. Dat is de opvolger van de Motorola Moto G50.

De accu van de Motorola Moto G71 zou 5000mAh groot zijn en relatief snel opladen met 30 Watt. Draadloos laden is niet mogelijk. Het toestel beschikt verder over een koptelefoonaansluiting en draait op Android 11. Motorola belooft de smartphone twee grote Android-updates te geven.

Moto G51 en G71 komen eraan

Naar verluidt presenteert Motorola de Moto G51 en G71 morgen al. Of en wanneer de smartphones naar Nederland komen is nog niet bekend. Eerder dit jaar bracht Motorola hier wel de Moto G30 uit, een betaalbaar toestel met vloeiend 90Hz-scherm. Ook de Motorola G60s wist zijn weg naar ons land te vinden. Dat is een grote 6,8 inch-smartphone met snelle 50 Watt-oplader.

Ook Motorola Moto G41 in de pijplijn

Dezelfde bron heeft ook officieel uitziende renders online gezet van de komende Moto G41 evenals verschillende specificaties. Dat toestel beschikt over dezelfde chip en een ruime hoeveelheid werk- en opslaggeheugen. De accu is 4700 tot 5000 mAh groot en het scherm heeft een diagonaal van 6,43 inch. Het gaat om een amoledpaneel met een full hd-resolutie. Op de achterzijde zijn drie camera’s te vinden van respectievelijk 50, 16 en 2 megapixel.

