Dit is de Motorola Moto G72: 108 megapixel-camera voor 299 euro

De Motorola Moto G72 verschijnt binnenkort in Nederland, zo maakt het bedrijf bekend. Het toestel valt op door de 108 megapixel-camera aan de achterkant.

Motorola Moto G72 officieel onthuld

De Motorola Moto G72 is zojuist officieel aangekondigd. De smartphone, die de afgelopen weken al opdook in geruchten, is medio november in Nederland te koop voor 299 euro. Daarmee valt het toestel qua prijs tussen de Moto G62 en Moto G82.

De nieuwe Moto-telefoon valt vooral op door de 108 megapixel-camera achterop. Deze camera heeft een erg hoge resolutie, maar combineert pixels om tot betere foto’s te komen. In de praktijk leg je daardoor 12 megapixel-plaatjes vast. Het is echter ook mogelijk om kiekjes in de volledige 108 megapixel te maken.

Naast de hoofdcamera heeft de Moto G72 ook een 8 megapixel-groothoeklens, waarmee je meer op beeld zet. De camera wordt ook gebruikt voor het verzamelen van diepte-informatie voor portretfoto’s, waarbij de achtergrond is vervaagd. Tot slot beschikt de Motorola G72 over een 2 megapixel-macrolens voor close-ups en 16 megapixel-selfiecamera.

Oled-scherm, grote accu, geen 5G

Het scherm van de Moto G72 is 6,6 inch-groot en heeft een oled-paneel. Hierdoor zien kleuren er erg helder uit, is zwart ook echt zwart en is het display energiezuiniger omdat individuele pixels uitgeschakeld kunnen worden. De resolutie bedraagt 2400 bij 1080 pixels en de ververssnelheid ligt op 120Hz.

Het toestel heeft een waterafstotende behuizing, usb-c-poort en 5000 mAh-accu. Laatstgenoemde moet het makkelijk een volle dag uithouden en kan snelladen met 30 Watt. Hoe veel tijd de Moto G72 nodig heeft om van 0 naar 100 procent te laden, is echter onduidelijk.

Onder de motorkap zien we een MediaTek Helio G99, een processor die ook in de onlangs aangekondigde Poco M5 zit. Belangrijk om te weten is dat de chip niet overweg kan met 5G-internet. Je bent dus aangewezen op 4G-verbindingen en hoewel je op dit moment nog niet heel veel aan 5G hebt, maakt het de smartphone wel minder toekomstbestendig.

Motorola voorziet de Moto G72 van 8GB aan werkgeheugen en stopt daar 128GB opslagruimte bij. De Moto G72 draait op Android 12 (en dus niet het nieuwere Android 13) en krijgt naar verwachting één grote Android-upgrade. De fabrikant kiest voor een schone versie van Android zonder al te veel toevoegingen. In de ‘MyUX’-schil zijn wel extra features en opties aanwezig om het uiterlijk van Android aan te passen.

