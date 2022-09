‘Officiële renders tonen onaangekondigde Motorola Moto G72’

Motorola brengt mogelijk binnenkort een nieuwe smartphone uit in de vorm van de Moto G72. Het toestel is nu te zien op gelekte renders, die je in dit artikel bekijkt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Bekijk de Motorola Moto G72-renders hier’

De afbeeldingen zijn online gedeeld door website PriceBaba in samenwerking met de bekende (en betrouwbare) lekker OnLeaks. We zien zowel de voor- als achterkant van de Motorola Moto G72, waardoor we weten dat ‘ie in verschillende kleuren beschikbaar komt. Het scherm heeft bovenin een klein gat voor de selfiecamera en onderaan een dikkere rand.



De Moto G72 krijgt een vingerafdrukscanner onder het scherm en is waarschijnlijk (gedeeltelijk) waterdicht. Op de achterkant zit een drievoudige camera, met een hoofdcamera van 108 megapixel. Deze hoge resolutie zien we niet heel vaak op midrange-telefoons. Verder zou de Moto G72 beschikken over een 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-dieptesensor.

Verder is er nog niet heel veel bekend over de Motorola Moto G72. Volgens PriceBaba zou de smartphone al deze maand worden aangekondigd én uitgebracht. We weten echter niet wanneer dit precies gebeurt en of de telefoon dan ook in de Benelux verschijnt. We werken dit artikel bij zodra hier meer over bekend is.

Wat we nog meer weten

De Moto G72 is de opvolger van de Moto G71, die begin maart in Nederland werd uitgebracht voor 299 euro. Mogelijk krijgt de nieuwe telefoon opnieuw een 6,5 inch-amoled-scherm, maar dit is nog niet zeker. Geruchten hebben het wel over een forse 5000 mAh-accu met een 33 Watt-snellaadfunctie.

De Moto G71 laadt even snel op en zit daardoor na een half uur aan het stroom voor de helft vol. Tot slot is de verwachting dat de Moto G72 op Android 12 draait, en dus niet het nieuwere Android 13. De aanwezige processor is onbekend, maar mogelijk brengt Motorola wel meerdere geheugenopties uit.

Android Planet houdt al het nieuws natuurlijk voor je in de gaten. Op de hoogte blijven kan heel makkelijk! Schrijf je even in voor onze gratis nieuwsbrief, download de Android Planet-app of volg ons op social media: Instagram, Twitter en Facebook.

Het laatste nieuws over Motorola: