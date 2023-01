‘Motorola Moto G73 krijgt minder goed scherm dan voorganger’

De eerste foto’s en specificaties van de Motorola Moto G73 zijn gelekt. Wat daarbij vooral opvalt is dat het toestel een lcd-scherm zou krijgen. Zijn voorganger beschikte nog over een mooier oled-display.

‘Specificaties Motorola Moto G73 liggen op straat’

De Motorola Moto G72 is pas een paar maanden in Nederland verkrijgbaar, maar toch wordt er al aan een opvolger gewerkt. The Tech Outlook lekte vermoedelijke specificaties van deze Motorola Moto G73. Daaruit blijkt dat het toestel vooral een stuk sneller wordt. Dankzij de MediaTek Dimensity 930-chip zou de smartphone zo’n 30 procent beter presteren dan zijn voorganger. Motorola stopt daar 6 of 8GB RAM en 128 of 256GB opslagruimte bij.

Helaas gaat die rappe chip ten koste van het scherm. De Moto G72 had nog een 6,6 inch oled-scherm. De Moto G73 krijgt een 6,5 inch-lcd-display. Daardoor zijn kleuren wat fletser en ook het contrast ligt lager. De verversingssnelheid zou met 120Hz wel hetzelfde blijven, waardoor beelden er erg vloeiend uitzien. Ook de resolutie is met 2400 bij 1080 pixels prima in orde.

Waar de Moto G72 nog een 108 megapixel-camera had, moet de G73 het 50 megapixel doen. Dat is niet per se slecht nieuws, want het kan om een modernere en beter presterende sensor gaan. Verder is er nog een tweede 8 megapixel-camera aanwezig. Vermoedelijk gaat het om een groothoeklens waarmee je wijdere plaatjes schiet.

Net als zijn voorganger zou de Motorola Moto G73 een accucapaciteit van 5000 mAh hebben. Je laadt de batterij met 30 Watt redelijk snel op. Daarnaast beschikt het toestel over Dolby Atmos-speakers voor ruimtelijk geluid. Een speciale gamemodus moet de prestaties verbeteren als je zware spellen speelt.

Releasedatum nog onzeker

Zoals gezegd ligt de Motorola Moto G72 nog niet zo lang in de Nederlandse winkels. Hoewel Motorola de Moto G73 mogelijk binnenkort al lanceert in China, kan het nog wel even duren voor hij bij ons te koop is. Hetzelfde geldt voor de goedkopere Moto G53, die het bedrijf half december aankondigde.

De Moto G53 heeft een scherm van 6,5 inch met een hoge ververssnelheid van 120Hz, maar de hd-resolutie (1600 bij 720 pixels) valt tegen. Onder de motorkap zit een Snapdragon 480 Plus-processor met een 5000 mAh-accu. Foto’s maakt de smartphone met de 50 megapixel-hoofdcamera, terwijl ook een 2 megapixel-macrolens en 8 megapixel-selfiecamera aanwezig zijn.

De Moto G73 draait op Android 13 en krijgt waarschijnlijk één grote update naar Android 14. Wat de smartphone gaat kosten is nog niet bekend. Voor de Moto G72 betaalde je aanvankelijk 299,99 euro, maar inmiddels haal je hem al voor minder dan 250 euro in huis.

