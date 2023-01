Motorola Moto G73 vs Moto G72: de 4 belangrijkste verschillen

Motorola kondigde onlangs de Moto G73 aan, een betaalbare telefoon met een vlotte processor. Maar wat zijn de belangrijkste verschillen met zijn voorganger? Je leest het in deze Motorola Moto G73 vs Moto G72-vergelijking.

Motorola Moto G73 vs Moto G72: een vergelijking

Motorola kondigde deze week vijf nieuwe smartphones aan, die allemaal in het lagere prijssegment vallen. Het topmodel van deze reeks is de Motorola Moto G73. Dat is de opvolger van de Moto G72. Hij heeft dezelfde adviesprijs van 299 euro.

Op sommige vlakken is de nieuwe versie duidelijk verbeterd, maar het bedrijf zet ook wat stapjes terug. Wat de verschillen precies zijn, lees je in deze Motorola Moto G73 vs Moto G72-vergelijking.

1. Snellere chip én 5G

De Motorola Moto G73 heeft een MediaTek Dimensity 930-processor aan boord. Dat is een vlotte chip waarmee apps vloeiend draaien en ook multitasken geen probleem is. Je kunt zelfs veel games heel aardig spelen.

De chip is dan ook flink rapper dan het exemplaar in de Moto G72. Het verschil bedraagt zo’n 30 procent. Bovendien heeft de Moto G73 nu 5G aan boord, waardoor je toegang krijgt tot het snelste mobiele netwerk van dit moment.

Motorola Moto G73

Motorola stopt 8GB RAM in de G73. Dat was bij het vorige model nog 6GB. Ook krijg je nu 256GB aan opslagruimte en dat is meer dan we gewend zijn van smartphones in deze prijsklasse. Is dat nog niet genoeg, dan heb je de optie om een micro-sd-kaartje in de smartphone te stoppen.

2. Minder mooi scherm

Helaas gaan die betere prestaties wel ten koste van het scherm. De Moto G72 had nog een fraai 6,6 inch-oled-display met een verversingssnelheid van 120Hz. Ook op de Moto G73 verversen de pixels 120 keer per seconde, maar het betreft dit keer een lcd-scherm.

Dat is volgens Motorola weliswaar feller, maar de kleuren en het contrast zullen een stuk minder goed zijn. Het display is met 6,5 inch ook ietsjes kleiner, al liggen we daar niet wakker van. Het verschil is immers maar 0,1 inch.

3. Minder camera’s, minder pixels

De laatste jaren stoppen fabrikanten steeds meer camera’s in hun smartphones. Motorola doorbreekt die trend. In plaats van drie lenzen krijg je er op de Moto G73 maar twee.

Dat is overigens niet zo erg. De gesneuvelde macrolens van de G72 had een resolutie van slechts 2 megapixel en was daardoor niet erg bruikbaar. Bovendien heeft de 8 megapixel-groothoeklens nu autofocus, waardoor je hem ook als macrocamera kunt gebruiken. Dat zien we tegenwoordig vaker en zorgt doorgaans voor prima resultaten.

Motorola Moto G72

Opvallender is dat de hoofdcamera een lagere resolutie heeft. Hij gaat van 108 naar 50 megapixel. Ook dat hoeft geen ramp te zijn. Beide telefoons combineren pixels om tot een plaatje van zo’n 12 megapixel te komen. Mogelijk beschikt de Moto G73 over een nieuwere sensor die met minder pixels zelfs beter presteert. De 16 megapixel-selfiecamera lijkt vrijwel ongewijzigd.

4. Aangepast ontwerp

De Motorola Moto G73 lijkt sterk op de Moto G72. Toch zijn er wel wat verschillen. Zo is de ‘kin’ onder het scherm op het nieuwe model duidelijk dikker. Dat heeft waarschijnlijk met het lcd-display te maken. Daardoor ziet de smartphone er iets ouderwetser uit, wat natuurlijk erg jammer is.

Ook het camera-eiland heeft een wat andere vorm. Bovendien zit de vingerafdrukscanner niet langer onder het scherm, maar in de aan-uitknop aan de zijkant.

Conclusie Motorola Moto G73 vs Moto G72-vergelijking

Een stapje naar voren en een stapje terug. Zo kun je de overgang van de Motorola Moto G72 naar de Moto G73 het best omschrijven. De nieuwe, snellere chip is zeer welkom en ook ondersteuning voor 5G is mooi meegenomen.

Toch is duidelijk dat Motorola, misschien ook door de inflatie, heeft moeten bezuinigen om de Moto G73 weer voor 300 euro te kunnen verkopen. De meeste aanpassingen doen niet zoveel pijn, maar de downgrade van een oled-scherm naar een lcd-display is wél een behoorlijke aderlating.

Vind je de snellere processor en 5G niet zo spannend? Dan is de Moto G72 nog steeds een prima koop. Bovendien haal je hem nu al voor iets meer dan 200 euro in huis.

