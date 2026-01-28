Motorola’s nieuwe Moto G’s: fellere schermen, maar ook oude software

Motorola introduceert maar liefst vier nieuwe smartphones in de Moto G-lijn. We praten je in dit artikel bij over de Moto G77, Moto G67, Moto G17 Power en Moto G17.

Motorola Moto G77 officieel aangekondigd

Motorola komt met vier budgetsmartphones in de bekende Moto G-serie. Het gaat om de Motorola Moto G77, Moto G67, Moto G17 Power en Moto G17, die per direct (of binnenkort) verkrijgbaar zijn in Nederland. Het goedkoopste toestel kost 199 euro, terwijl je voor de duurste telefoon 299 euro betaalt. Wat de telefoons te bieden hebben, lees je hieronder.

De Motorola Moto G77 is met een adviesprijs van 299 euro het duurste Moto G-toestel. Voor dat geld krijg je de versie met 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. De fabrikant komt ook met een 8/512GB-uitvoering en die kost 329 euro.

Het scherm van de Moto G77 is 6,78 inch groot en heeft een amoled-paneel. Vooral opvallend is de piekhelderheid van 5000 nits, waardoor het beeld extra fel kan. Verder heeft het scherm een ververssnelheid van 120Hz en een laagje Gorilla Glass 7i, dat beschermt tegen krasjes. Het toestel is daarnaast bestand tegen water en stof én extreme temperaturen.

Ook is de Moto G77 uitgerust met een Dimensity 6400-chip, 5200 mAh-accu, koptelefoonaansluiting en ondersteuning voor snelladen met maximaal 30 watt. Foto’s maakt de smartphone met de 108 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 32 megapixel-selfiecamera.

Motorola Moto G67

De Motorola Moto G67 is met een adviesprijs van 259 euro een paar tientjes goedkoper dan de Moto G77, en dan ook minder krachtig. Net als de G77 is de G67 vanaf vandaag verkrijgbaar in Nederland.

Zo heeft het toestel een simpelere MediaTek Dimensity 6300-chip en minder werkgeheugen (4GB). Wel is er 256GB aan opslagruimte aanwezig en is het scherm ook bij deze smartphone 6,78 inch groot.

Bij de camera’s zijn er ook enkele verschillen. Zo maakt de Moto G67 kiekjes met een 50 megapixel-hoofdcamera. De 8 megapixel-groothoeklens en 32 megapixel-frontcamera komen dan wel weer overeen met de Moto G77. De accu is bovendien even groot (5200 mAh) en laadt ook met 30 watt op.

De Motorola Moto G77 en Moto 67 draaien uit de doos op Android 16. De G77 krijgt daarnaast de komende vier en een half jaar beveiligingspatches. Bij de G67 is dit vier jaar.

Motorola Moto G17 Power

Zoals de naam van het toestel al doet vermoeden, moet de Motorola Moto G17 Power het vooral hebben van zijn accuduur. De batterij is met 6000 mAh een stuk groter en moet dus lang meegaan. Opladen gaat met maximaal 30 watt, maar omdat de accu groter is duurt een volledige laadbeurt ook langer.

Daarnaast is de Moto G17 Power voorzien van een 6,72 inch-full-hd-scherm, met een lage ververssnelheid van 60Hz. Dat is opvallend, want vrijwel alle Android-telefoons hebben tegenwoordig een ververssnelheid van 90 of 120Hz, dat zorgt voor veel vloeiendere beelden. Motorola laat dit bij de G17 Power dus achterwege.

Ook opmerkelijk is dat de smartphone nog op Android 15 draait, een versie die bijna anderhalf jaar oud is. Het nieuwere Android 16 wordt ook niet voor de G17 Power uitgebracht; het toestel blijft steken op versie 15 en ontvangt alleen twee jaar beveiligingspatches. Ook dat valt tegen.

Tot slot heeft de Motorola G17 Power een 50 megapixel-hoofdcamera, 5 megapixel-groothoeklens en 32 megapixel-selfiecamera. De processor is een MediaTek Helio G81 Extreme, die wordt bijgestaan door 8GB RAM en 256GB opslag.

De Motorola Moto G17 Power verschijnt begin februari in Nederland en België met een adviesprijs van 229 euro.

Motorola Moto G17

De Motorola Moto G17 is met een adviesprijs van 199 euro het goedkoopste toestel van het viertal. Hij lijkt in veel opzichten op de Power, maar heeft een kleinere batterij van 5200 mAh. Die laadt bovendien met 18 watt op, in plaats van 30 watt.

Ook is er met 128GB minder opslagruimte aanwezig, al kun je dit wel uitbreiden met een micro-sd-kaartje. Verder zijn de specificaties hetzelfde en geldt ook voor de G17 dat ‘ie draait op Android 15 en geen update krijgt naar versie 16.

Updatebeleid voor de nieuwe Moto G-telefoons: