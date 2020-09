Goed nieuws voor eigenaren van de Motorola Moto G8 Plus, want eindelijk is de Android 10-update uitgebracht. Daardoor kun je aan de slag met allerlei nieuwe features.

Motorola Moto G8 Plus Android 10-update uitgebracht

Motorola heeft de Android 10-update voor de Moto G8 Plus uitgebracht in Nederland, zo laat een lezer weten aan Android Planet. Hierdoor krijgt de smartphone veel nieuwe features, zoals een systeembrede donkere modus, de gebarenbediening en opties om je privacy te beschermen. In de update zit ook de Android-beveiligingspatch van augustus 2020 verwerkt.

De Android 10-update heeft lang op zich laten wachten. De Moto G8 Plus verscheen vorig jaar in oktober met Android 9.0 (Pie) en Motorola liet in juni van dit jaar weten dat de upgrade pas ‘na de zomer zou verschijnen’. Uiteindelijk komt de update een jaar na de release van Android 10; Google bracht de versie al in september 2019 uit.

Android 10 is de eerste en tevens laatste grote Android-update voor de Moto G8 Plus. Omdat Moto G-telefoons één Android-versie-update krijgen, wordt de G8 Plus niet bijgewerkt naar Android 11. Deze versie voegt chatbubbels, verbeterde notificaties en meer privacyverbeteringen toe. De Moto-telefoon blijft voorlopig nog wel beveiligingsupdates ontvangen.

Over de Moto G8 Plus (en G9 Plus)

Motorola bracht de Moto G8 Plus in november 2019 uit in Nederland met een adviesprijs van 269 euro. Inmiddels is de prijs iets gezakt en betaal je ongeveer 200 euro voor de telefoon. De G8 Plus heeft een Snapdragon 665-chip, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, 4000 mAh met ondersteuning voor snelladen en een driedubbele camera achterop.

Inmiddels is een opvolger van het toestel verkrijgbaar: de Moto G9 Plus. Deze smartphone heeft een enorm 6,8 inch-scherm met een cameragat en resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De Moto G9 Plus heeft ook vier camera’s achterop, een grote 5000 mAh-accu met supersnel opladen (30 Watt) en vlotte Snapdragon 730G-processor.

Android Planet publiceert binnenkort een uitgebreide review van de Motorola Moto G9 Plus. Houd daarvoor onze website in de gaten of check de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief en Android Planet-app.

Bedankt voor de tip, Nick!