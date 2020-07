De Motorola Moto G8 Plus wacht al een tijdje op een Android 10-update en gebruikers moeten nog even geduld hebben. De smartphone krijgt na deze zomer een upgrade naar de Android-versie, maar kan een Android 11-update vergeten.

Motorola Moto G8 Plus Android 10-update

Motorola laat aan Androidworld weten dat de Moto G8 Plus ‘na deze zomer’ wordt bijgewerkt naar Android 10. Het toestel, dat sinds eind vorig jaar verkrijgbaar is, draait nog op Android 9.0 (Pie) en wacht al een tijdje op de meest recente Android-versie. Nu is duidelijk dat het nog even duurt voordat de smartphone wordt bijgewerkt.

Motorola laat daarnaast weten dat de Moto G8 Plus niet wordt bijgewerkt naar het nieuwe Android 11, dat later dit jaar verschijnt. Dit komt niet als een verrassing: Moto G-telefoons krijgen vaak maar één grote Android-upgrade. Het bedrijf zegt wel per toestel te kijken of meer updates nodig zijn.

Heb je dus een Moto G8 Plus, dan is Android 10 de eerste en tevens laatste versie-update. De telefoon wordt nog wel een tijdje bijgewerkt met beveiligingsupdates. Deze verschijnen elk kwartaal en tot twee jaar na de release. Dit betekent dat de software-ondersteuning van de G8 Plus tot en met oktober 2021 loopt.

Meer over de Motorola Moto G8 Plus

De Motorola Moto G8 Plus is sinds november 2019 in Nederland verkrijgbaar en heeft een adviesprijs van 269 euro. Inmiddels is de smartphone flink in prijs gedaald, waardoor je ‘m voor zo’n 200 euro in huis haalt. Het toestel valt op door de drievoudige camera achterop, waarbij de primaire 48 megapixel-lens wordt bijgestaan door een actiecamera en dieptesensor.

Onder de motorkap van de Moto G8 Plus zit een Snapdragon 665-chip met 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte. De accu is 4000 mAh groot en ondersteunt snelladen met 15 Watt. Op de achterkant zit een vingerafdrukscanner om de telefoon veilig te ontgrendelen. Het scherm meet 6,3 inch en heeft een resolutie van 2280 bij 1080 pixels, met bovenin een kleine notch voor de 25 megapixel-selfiecamera.

Meer weten? Lees dan de uitgebreide Motorola Moto G8 Plus review of check de video hieronder. Naast de G8 Plus heeft Motorola ook de Moto G8 Power, reguliere Moto G8 en goedkope Moto G8 Power Lite uitgebracht.