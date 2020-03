Motorola introduceerde onlangs de Moto G8 Power, maar zou ook van plan zijn om van dit toestel een Lite-versie uit te brengen. Van deze vermeende Moto G8 Power Lite zijn nu de eerste renders opgedoken.

Bekijk de Motorola Moto G8 Power Lite renders

De afbeeldingen zijn gedeeld door insider Roland Quandt, die vaker informatie en renders publiceert van nog onaangekondigde smartphones. De Motorola Moto G8 Power Lite, zoals het toestel zou gaan heten, lijkt erg op de normale Moto G8 Power. De telefoon heeft een voorkantvullend scherm met linksboven een gat voor de selfiecamera.

Ook de achterkant oogt hetzelfde, al heeft de Moto G8 Power Lite één camera minder dan de normale G8 Power. Op de renders is te zien dat de Lite een normale camera heeft, met een groothoeklens en macrocamera. De telelens, die bij de Moto G8 Power voor 2x optische zoom zorgt, ontbreekt. Op de achterkant is verder wel een vingerafdrukscanner aanwezig.

Over de specificaties van de Motorola Moto G8 Power Lite is nog weinig bekend, al zou de telefoon wel zijn voorzien van een minder snelle MediaTek Helio P35-processor. Ter vergelijking: de reguliere G8 Power heeft een vlotte Snapdragon 665-chip, die bijvoorbeeld ook in de Moto G8 Plus en Xiaomi Mi A3 zit. Wel zou de telefoon dezelfde accucapaciteit van 5000 mAh hebben.

Meer over de Moto G8 Power (Lite)

Het is nog onduidelijk wanneer Motorola de G8 Power Lite aankondigt, wat de smartphone kost en of ‘ie ook in de Benelux wordt uitgebracht. De normale Moto G8 Power is vanaf deze week in Nederland verkrijgbaar voor 229 euro. De smartphone is de opvolger van de Moto G7 Power van vorig jaar.

De Moto G8 Power heeft een 6,4 inch-scherm met een resolutie van 2300 bij 1080 pixels, wat een flinke verbetering is ten opzichte van de G7 Power, die slechts een hd-scherm had. De telefoon heeft verder vier camera’s achterop, stereospeakers en een usb-c-poort met snelladen. Tot slot draait de smartphone op Android 10.

