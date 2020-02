Motorola heeft de Moto G8 Power aangekondigd, een smartphone die opvalt door de enorme 5000 mAh-accu en viervoudige camera achterop. Het toestel is begin maart te koop in Nederland voor 229,99 euro.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Moto G8 Power officieel: dit zijn de specs

Motorola bracht eind vorig jaar al de Moto G8 Plus uit en komt nu met de Moto G8 Power. Het toestel onderscheidt zich – zoals de naam al doet vermoeden – vooral door de accuduur. Het toestel heeft een enorme batterij van 5000 mAh-accu, die volgens Motorola ruim twee dagen mee moet gaan. Daarnaast is snelladen (met 18 Watt) aanwezig, waardoor de accu relatief snel weer vol zit.

De Moto G8 Power heeft in totaal vijf camera’s, waarvan er vier aan de achterkant zitten. Het gaat om een primaire camera van 16 megapixel, 8 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera voor close-ups en 8 megapixel-telelens. Laatstgenoemde maakt 2x optische zoom mogelijk, zodat je beelden dichterbij kunt halen zonder hierbij in te leveren op kwaliteit.

De belangrijkste specificaties van de Motorola Moto G8 Power zetten we hieronder op een rijtje.

Snapdragon 665-chip met octacore-processor

4GB aan werkgeheugen, 128GB aan opslagruimte

5000 mAh-accu met 18 Watt-snelladen via usb-c

Android 10 met de Moto-app voor extra functies

6,4 inch-scherm met cameragat en hoge resolutie

Stereospeakers en waterafstotende behuizing

De Moto G8 Power beschikt verder over vlotte hardware. Onder de motorkap zit de Snapdragon 665-chip, die we ook kennen van de Moto G8 Plus en Xiaomi Mi A3. Ook aanwezig is 4GB RAM en 128GB aan opslagruimte, wat moet zorgen voor goede prestaties. Ontgrendelen gaat met de vingerafdrukscanner op de achterkant.

Het scherm van de Moto G8 Power is 6,4 inch groot en heeft een resolutie van 2300 bij 1080 pixels. Dit is opvallend, want de Moto G7 Power van vorig jaar had slechts een scherm met een hd-resolutie. Tot slot draait de Moto G8 Power op Android 10, waarbij het – zoals we van Motorola gewend zijn – om een bijna kale versie van het besturingssysteem. De frontcamera is weggewerkt in een gaatje linksboven, en zit dus niet in een notch.

Motorola Moto G8 Power release en prijs

De Motorola Moto G8 Power is begin maart verkrijgbaar in Nederland en kost 229,99 euro. Je hebt dan de keuze uit twee kleuren: blauw en zwart. Daarmee is de smartphone bij verschijning een paar tientjes goedkoper dan de Moto G8 Plus, die lanceerde met een adviesprijs van 269 euro. Zodra de G8 Power verkrijgbaar is bij Nederlandse webwinkels, dan lees je het natuurlijk op Android Planet.

Het laatste nieuws over Motorola