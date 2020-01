‘Specificaties van Motorola Moto G8 en Moto G8 Power gelekt’

Motorola komt binnenkort waarschijnlijk met twee nieuwe smartphones in de Moto G-lijn. Het zou gaan om de Moto G8 en Moto G8 Power, die allebei zouden beschikken over vlotte hardware, Android 10 en een grote accu.

‘Motorola Moto G8 specificaties en render gelekt’

De doorgaans betrouwbare website XDA Developers zegt over de specificaties van de Motorola Moto G8 en Moto G8 Power te beschikken. Lenovo, het bedrijf dat de Motorola-telefoons maakt, zou voor een iets andere aanpak kiezen dan voorgaande jaren. De ‘normale’ Moto G8 zou meer een instapmodel worden, terwijl de G8 Power juist over betere specificaties beschikt.

De opvolger van de Moto G7 zou beschikken over een 6,39 inch-scherm met een relatief lage resolutie van 1560 bij 720 pixels. Onder de motorkap zit een Snapdragon 665-chip, met 2/3/4GB aan werkgeheugen en 32/64GB aan opslag. De accu is met 4000 mAh wel fors, maar snelladen ontbreekt. Op de achterkant zit volgens XDA Developers een driedubbele camera: een primaire lens van 16 megapixel, 2 megapixel-macrocamera en 8 megapixel-groothoeklens. Selfies maakt de Moto G8 met de 8 megapixel-frontcamera.

Tot slot zou de Motorola Moto G8 draaien op Android 10 en een vingerafdrukscanner op de achterkant hebben. Website 91Mobiles publiceerde een render van het toestel (zie hierboven), waarop te zien is dat de smartphone een voorkantvullend scherm heeft met een cameragat linksbovenin. Onderaan is wel een dikke rand aanwezig.

Moto G8 Power

Van de Moto G8 Power zijn nog geen beelden gelekt, maar de verwachting is dat het toestel er nagenoeg hetzelfde uitziet als de reguliere G8. Wel heeft de Moto G8 Power een scherper 6,36 inch-scherm (2300 bij 1080 pixels), Snapdragon 665-chip en standaard 4GB RAM/64GB opslag. Op de achterkant zitten dezelfde camera als de Moto G8, maar de Power-variant heeft een vierde lens van 8 megapixel. Het is onduidelijk waar die extra camera voor wordt gebruikt.

Verder onderscheidt de Moto G8 Power – net als de Moto G7 Power – zich door de enorme 5000 mAh-accu. Bovendien is snelladen (met 18 Watt) aanwezig, waardoor de batterij weer redelijk vlot vol zit. Tot slot heeft de G8 Power ook een vingerafdrukscanner op de achterkant, draait ‘ie op Android 10 en worden selfies gemaakt met een scherpere 25 megapixel-frontcamera.

Aankondiging tijdens MWC 2020

We verwachten dat Motorola de nieuwe Moto G8-telefoons tijdens het Mobile World Congress presenteert. Dit evenement vindt eind februari plaats in Barcelona en Android Planet is dan aanwezig om live verslag te doen van alle aankondigingen. Het kan echter ook zijn dat Motorola ervoor kiest om een los evenement te organiseren voor de nieuwe Moto G’s.

Motorola bracht overigens eind vorig jaar al de Moto G8 Plus uit in Nederland. Deze smartphone heeft een adviesprijs van 269 euro, drie camera’s op de achterkant en grote 4000 mAh-accu. In de Motorola Moto G8 Plus review lees je alles over de smartphone, of bekijk de video hieronder.