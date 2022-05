Motorola Moto G82 met 5G-internet binnenkort te koop in Nederland

Motorola heeft een nieuwe smartphone aangekondigd: de Moto G82 5G. Het toestel ligt vanaf juni in de Nederlandse winkels.

Moto G82 5G: middenklasser met groot en kleurrijk scherm

De Moto G82 5G is een nieuw midrange-toestel van Motorola. De smartphone heeft een groot 6,6 inch-oled-scherm, dat meer dan een miljard kleuren kan weergeven. Het display heeft een full hd plus-resolutie, dus alles is lekker scherp. Ook is er een Night Light-modus, die je ogen beschermt tijdens het kijken van films of het spelen van een game.

Het scherm heeft een 120Hz-ververssnelheid, waardoor animaties vloeiend ogen. Dat is mooi meegenomen, want niet alle smartphones binnen dit prijssegment hebben zo’n hoge ververssnelheid. De Moto G82 5G wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 695-chip. Deze is vrij rap, maar verbreekt geen snelheidsrecords. Wel ondersteunt de chip 5G-internet. Het toestel is hierdoor toekomstbestendig.

De Moto G82 5G is een toestel voor entertainmentliefhebbers. Daarom heeft de smartphone stereospeakers met Dolby Atmos. In combinatie met het mooie scherm is contentconsumptie op de Moto G82 5G dus zeker niet verkeerd.

Het design van de Moto G82 5G ziet er overigens niet heel spannend uit, maar is ook zeker niet lelijk. De telefoon heeft dunne schermranden, een glanzende achterkant van plastic en een holepunch-selfiecamera aan de voorkant.

Drie camera’s op de achterkant

Aan de achterzijde van de Moto G82 5G vinden we drie camera’s. Dit zijn een 50 megapixel-hoofdlens, een 8 megapixel-ultragroothoekcamera en – ja, daar is-ie weer – een 2 megapixel-selfiecamera. We roepen het bij Android Planet bij zo’n beetje ieder nieuw midrange-toestel: houd nu toch eens op met die slechte macrolenzen. De resolutie van de sensor is simpelweg te laag om mooie foto’s te kunnen maken.

Met de accu van deze nieuwe Motorola-telefoon zit het gelukkig wél goed. Dit is een 5000mAh-batterij, die met normaal gebruik ongetwijfeld makkelijk een dag meegaat. Een grote accu is altijd prettig – zeker bij toestellen die het energieslurpende 5G-internet ondersteunen.

De Motorola Moto G82 5G ligt vanaf juni in de Nederlandse winkels, voor een prijs van 329,99 euro. Het toestel is verkrijgbaar in de kleuren grijs en zwart. Als wij het toestel in handen krijgen schrijven we er natuurlijk een uitgebreide review over. Check hiervoor regelmatig de website, download onze Android Planet-app, volg ons via onze socials en schrijf je in voor de nieuwsbrief.