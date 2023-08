‘Dit zijn de specificaties van de Motorola Moto G84’

De Motorola Moto G84 wordt pas later aangekondigd, maar de specificaties zijn nu al bekend. Een telecominsider deelt de specs én afbeeldingen van het toestel.

‘Motorola Moto G84-specificaties gelekt’

Hoewel Motorola het waarschijnlijk liever geheim had gehouden, zijn de meeste specificaties van de Moto G84 gelekt. De nieuwe smartphone wordt waarschijnlijk binnenkort aangekondigd en heeft op papier prima specificaties. Op X (voorheen Twitter) deelt Abhishek Yadav een lijstje met de specs en een aantal marketingafbeeldingen.

Zo beschikt de Moto G84 over een scherm dat 6,55 inch groot is en een full-hd-resolutie heeft. Het gaat om een kleurrijk oled-display met een hoge 120Hz-ververssnelheid. Dat betekent dat pixels 120 keer per seconde worden vernieuwd, wat weer resulteert in erg vloeiende beelden.

De Moto G84 wordt aangedreven door een Snapdragon 695-processor. Deze chip zit ook in veel andere midrange-toestellen, maar is niet de snelste. Voor de meeste apps en games voldoet ‘ie echter prima en 5G-internet wordt ondersteund. Wel netjes is de ruime hoeveelheid werkgeheugen (12GB) en opslagruimte (256GB).

Foto’s maakt de Moto G84 naar verluidt met de dubbele camera achterop. Er is een 50 megapixel-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie, waardoor foto’s ook scherp zijn als je handen trillen of het donker is. Ook beschikt de telefoon over een 8 megapixel-groothoeklens voor ‘uitgezoomde’ plaatjes.

Verder zou de Motorola Moto G84 voorzien zijn van stereospeakers en een grote accu met een capaciteit van 5000 mAh. Die kan met 30 Watt snel opladen, al weten we niet hoe lang de smartphone precies nodig heeft om van 0 naar 100 procent te gaan. Draadloos opladen ontbreekt.

De Moto-telefoon draait op Android 13, maar krijgt alleen een update naar Android 14. Deze Android-versie verschijnt binnenkort en is dus de enige grote Android-upgrade die naar de Moto G84 komt. Motorola rolt waarschijnlijk wel meerdere jaren aan beveiligingspatches uit.

De Motorola Moto G84 zou op 1 september in India worden onthuld. Het is onduidelijk wat de smartphone gaat kosten en of ‘ie later ook in de Benelux verschijnt. Zodra hier meer over bekend is, lees je het op Android Planet. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (Twitter).

