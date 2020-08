Motorola heeft de Moto G9 aangekondigd, een nieuwe budgetsmartphone die opvalt door de forse accu en drie camera’s achterop. In dit artikel lees je alles over het toestel.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Update 15.15 uur: Motorola heeft de smartphone inmiddels voor Nederland aangekondigd. Het toestel verschijnt als de Moto G9 Play en dus niet als de reguliere Moto G9. De nieuwe Motorola-smartphone is vanaf vandaag verkrijgbaar voor 169 euro. Het toestel komt in twee kleuren (blauw en groen), maar de blauwe versie wordt begin september pas uitgebracht.

Motorola Moto G9 officieel: dit moet je weten

De Motorola Moto G9 volgt de Moto G8 van eerder dit jaar op. De smartphone is op verschillende punten verbeterd en beschikt bijvoorbeeld over een grote 5000 mAh-accu. Dit moet zorgen voor een goede accuduur, ook omdat het hd-scherm (1600 bij 720 pixels) relatief weinig stroom verbruikt. De telefoon ondersteunt snelladen met maximaal 20 Watt via usb-c, net als de Motorola Moto G 5G Plus.

Onder de motorkap van de Moto G9 zit een Snapdragon 662-processor met 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte. Het scherm is 6,5 inch groot en heeft bovenin een waterdruppel-notch voor de 8 megapixel-selfiecamera. De randen rondom het display zijn redelijk dun, al is de bezel aan de onderkant wel fors. De telefoon draait op een vrijwel kale versie van Android 10 en op de zijkant zit een knop om de Google Assistent op te roepen.

Kijken we naar de achterkant, dan zien we een driedubbele camera. De primaire camera van 48 megapixel wordt bijgestaan door een 2 megapixel-macrocamera voor close-ups. De 2 megapixel-dieptesensor helpt bij het maken van portretfoto’s. Opvallend genoeg ontbreekt een groothoeklens dus, terwijl de Moto G8 deze wel had.

Motorola brengt de Moto G9 eind deze maand uit voor omgerekend 130 euro. Een release in de Benelux is nog niet bekendgemaakt, maar het lijkt wel aannemelijk dat de telefoon ook hier verschijnt. Motorola brengt vrijwel al zijn budgetsmartphones in Nederland en België uit. Zodra hier meer over bekend is, dan lees je dat uiteraard op Android Planet.

Opvolger van de Moto G8

De Moto G9 verschijnt vrij snel na de Moto G8, die dit jaar in maart werd aangekondigd en nog in Nederland verkrijgbaar is. Het toestel heeft een iets kleiner scherm met 6,4 inch en een gaatje voor de selfiecamera, in plaats van een notch. Ook is de 4000 mAh-accu kleiner dan bij de Moto G9 en de G8 ondersteunt geen snelladen.

Naast de Moto G8 bracht Motorola ook de Moto G8 Power, Moto G8 Plus en Moto G8 Power Lite uit. De Power onderscheidt zich door de grote accu, terwijl de Moto G8 Plus een betere camera (met nachtmodus) heeft. De G8 Power Lite is het goedkoopste toestel uit de Moto G8-lijn en heeft ook een 5000 mAh-accu, maar wel minder krachtige hardware. Hieronder zie je de reviews die we over deze telefoons hebben geschreven.

Blijf op de hoogte van het laatste Motorola-nieuws door onze website te volgen, de Android Planet-app te downloaden en je in te schrijven voor de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.