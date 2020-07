‘Motorola Moto G9 Plus krijgt grote 4700 mAh-accu en laadt supersnel op’

De eerste specificaties van de nog onaangekondigde Motorola Moto G9 Plus zijn opgedoken. De smartphone zou een forse 4700 mAh-accu krijgen, die door een nieuwe oplader supersnel oplaadt.

‘Motorola Moto G9 Plus-accu is 4700 mAh groot’

MySmartPrice ontdekte op de website van TÜV Rheinland, een organisatie die kwaliteitscontroles uitvoert van onder andere smartphones, de eerste specificaties van de Motorola Moto G9 Plus. Het zou toestel een 4700 mAh-accu krijgen, wat een flinke verbetering is ten opzichte van de Moto G8 Plus, die een 4000 mAh-batterij heeft.

Ook laadt de Moto G9 Plus vermoedelijk veel sneller op dan zijn voorganger. Uit de informatie blijkt dat de telefoon snelladen tot 30 Watt ondersteunt. Ter vergelijking: de Moto G8 Plus laadt op met maximaal 15 Watt. Het is onduidelijk of Motorola ook direct een 30 Watt-oplader meelevert met de G9 Plus. Het kan ook zijn dat je de snellere oplader los moet aanschaffen als de smartphone eenmaal verkrijgbaar is.

Verder is er nog weinig bekend over de Moto G9 Plus. Wel zou het toestel beschikken over 4GB werkgeheugen, 128GB aan opslagruimte en draaien op Android 10. Het is onduidelijk wanneer de smartphone wordt aangekondigd en wat ‘ie gaat kosten. De Moto G8 Plus is sinds eind vorig jaar verkrijgbaar en heeft een adviesprijs van 269 euro.

Opvolger van Moto G8 Plus

Tot de release van de Moto G9 Plus moeten we het doen met de Moto G8 Plus. Dit toestel heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding en is voorzien van een 6,3 inch-full-hd-scherm, vlotte Snapdragon 665-chip, 4000 mAh-accu en driedubbele camera op de achterkant. De primaire 48 megapixel-camera wordt bijgestaan door een 16 megapixel-actiecamera. De lens van deze camera is iets gedraaid, waardoor je de telefoon verticaal kunt vasthouden en toch horizontaal beeld vastlegt. Ook is er een dieptesensor voor portretfoto’s aanwezig.

Naast de Moto G8 Plus bracht Motorola ook de Moto G8 Power uit, die zich onderscheidt door de enorme 5000 mAh-accu. Ook de goedkopere Moto G8 Power Lite en reguliere Moto G8 zijn al een tijdje verkrijgbaar.

Onlangs kwam het bedrijf met de Moto G 5G Plus, een betaalbare 5G-smartphone met een 90Hz-scherm, grote accu en viervoudige camera achterop. Binnenkort publiceert Android Planet een review van de Moto G 5G Plus. Houd daarvoor onze website in de gaten, of check de nieuwsbrief en Android Planet-app.