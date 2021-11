Downloaden: Android 11 beschikbaar voor Motorola Moto G9 Plus

Verschillende trouwe Android Planet-lezers laten weten dat ze afgelopen dagen de Android 11-update hebben ontvangen op hun Motorola Moto G9 Plus. Wat er allemaal nieuw is, lees je hier.

Motorola Moto G9 Plus ontvang Android 11

Een Motorola Moto G9 Plus op zak, dan staat er een fijne update klaar. Motorola heeft Android 11 namelijk eindelijk beschikbaar gesteld. De beveiligingspatch is ook geüpdatet, maar blijft wel steken op die van juli 2021. Ondersteuning voor deze beveiligingsupdates rolt uit tot en met september 2022. Wat er allemaal nieuw is in deze Androidversie lees je natuurlijk in onze Android 11 review.

Een update naar Android 12 ligt trouwens niet in het vooruitzicht. Jammerlijk, want daardoor blijft het updatebeleid van de fabrikant achter ten opzichte van merken als Samsung, OnePlus of Nokia.

Meer over de Motorola Moto G9 Plus

De Moto G9 Plus stamt uit september 2020 en heeft een groot scherm van 6,81 inch met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De frontcamera van 16 megapixel vind je in een klein gaatje in het scherm. De vingerafdrukscanner is verwerkt in de fysieke aan- / uitknop aan de rechterkant van het toestel.

De batterij is 5000 mAh groot en kan opladen met maximaal 30 Watt. Op de achterkant zijn vier camera’s te vinden. Met de primaire sensor schiet je plaatjes van 64 megapixel. De andere camera’s gebruik je voor groothoekfoto’s, close-ups en portretfotografie. Het toestel wordt aangedreven door de Snapdragon 730-chip en 4GB werkgeheugen.

Lees natuurlijk ook onze Motorola Moto G9 Plus review of bekijk onderstaande videoreview. Daarin praten we je binnen enkele minuten bij over onze ervaringen.

Bedankt voor het doorgeven Dennis, Rowan en Marjon!