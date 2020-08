Het design van de Motorola Moto G9 Plus is gelekt. Renders laten duidelijk zien hoe de nog onaangekondigde smartphone eruitziet. Er zijn ook beelden gepubliceerd van de goedkopere Moto E7 Plus.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Moto G9 Plus design gelekt

Voor het eerst zijn er beelden van de Motorola Moto G9 Plus gelekt. Deze smartphone wordt de opvolger van de Moto G8 Plus. Op basis van de renders, gepubliceerd door de bekende lekker Evan Blass, valt op te maken dat Motorola de Moto G9 Plus in ieder geval in het brons en blauw uitbrengt.

De smartphone heeft de volumeknoppen en vingerafdrukscanner op de rechterzijkant, met links een aparte knop die waarschijnlijk de Google Assistent oproept. Het scherm heeft smalle randen en een klein gaatje voor de selfiecamera. Achterop zijn vier camera’s geplaatst, waaronder één met een resolutie van 64 megapixel.

Bron: Evan Blass

Al met al doet het ontwerp sterk denken aan dat van de splinternieuwe Motorola Moto G 5G Plus. Die smartphone is geschikt voor 5G en heeft vlotte hardware. Over de specificaties van de Moto G9 Plus is nog niets bekend.

Moto E7 Plus ook gelekt

Blass heeft ook twee renders gepubliceerd van de eveneens nog onaangekondigde Moto E7 Plus. Die gaat de Moto E6 Plus van vorig najaar opvolgen. De E7 Plus komt in ieder geval uit in het oranje/brons en blauw, heeft een koptelefoonaansluiting en twee camera’s op de achterkant. De knoppen zitten op de rechterzijkant.

Bron: Evan Blass

Bron: Evan Blass

Het scherm heeft een forse rand aan de onderkant en een kleine notch bovenin voor de selfiecamera. Eerder deze week lekten al een aantal Moto E7 Plus specificaties uit – ook door Blass.

Volgens een screenshot draait de smartphone op een Snapdragon 460-processor met 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. De accu krijgt een flinke capaciteit van 5000 mAh en laadt op via een usb-c-poort.

Releasedatum nog onduidelijk

Het is onduidelijk wanneer Motorola de Moto G9 Plus en Moto E7 Plus aankondigt. Het feit dat er renders gelekt zijn, betekent dat de toestellen hoogstwaarschijnlijk bijna gereed zijn voor de lancering.

Begin september vindt de jaarlijkse elektronicabeurs IFA plaats, zowel digitaal als fysiek in Berlijn. Mogelijk grijpt Motorola het evenement aan om deze en eventueel meer smartphones te onthullen. Houd daarom onze site in de gaten, download de Android Planet-app of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.