Motorola Moto G9 Plus officieel: dit moet je weten over de midranger

Motorola heeft de Moto G9 Plus aangekondigd. De nieuwe midrange smartphone heeft een forse accu, enorm scherm en viervoudige camera. Het toestel verschijnt waarschijnlijk ook in Nederland.

Motorola Moto G9 Plus officieel onthuld

De Motorola Moto G9 Plus komt vrij snel na de Moto G8 Plus, die vorig jaar in oktober werd aangekondigd. De smartphone is op verschillende punten verbeterd en beschikt bijvoorbeeld over een erg groot scherm van maar liefst 6,81 inch.

Dat is handig voor als je veel video’s op je telefoon kijkt of graag een mobiele game speelt. Het scherm heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en klein gaatje linksbovenin voor de 16 megapixel-selfiecamera. De randen rondom het scherm zijn verder dun. Aan de rechter zijkant van de behuizing zit de vingerafdrukscanner, in de aan/uit-knop.

De Moto G9 Plus beschikt ook over verbeterde camera’s. Op de achterkant zitten er vier: een primaire camera van 64 megapixel, die betere foto’s moet maken dan de Moto G8 Plus, ook omdat de lens meer licht opvangt. Hierdoor zien foto’s er in het donker beter uit.

Ook aanwezig is een 8 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macrocamera en een dieptesensor. Met de groothoeklens maak je extra wijde foto’s, wat handig als je landschappen of steden fotografeert. Met de macrocamera kom je juist heel dichtbij en leg je extra details vast. Aan de zijkant van de behuizing zit een los cameraknopje.

Grote accu met snel opladen

Onder de motorkap van de Moto G9 Plus zit een Snapdragon 730G-chip, een processor die we kennen van de Google Pixel 4a. Daarnaast is er 4GB aan werkgeheugen, 128GB aan opslagruimte, een flinke 5000 mAh-accu en koptelefoonaansluiting aanwezig. De accu ondersteunt snelladen met 30 Watt en zit daardoor in rap tempo weer vol.

De nieuwe Moto G draait op Android 10, en dus niet op het nieuwe Android 11 dat eerder deze week verscheen. Het gaat wel om een vrijwel kale versie van Android en de verwachting is dat Motorola de G9 Plus later bijwerkt naar Android 11. Hoe het verder zit met updates, is onduidelijk.

Motorola Moto G9 Plus release en prijs

De Motorola Moto G9 Plus heeft naar verluidt een adviesprijs van 299 euro, zo meldt het doorgaans goed ingevoerde WinFuture. Daarmee is de telefoon iets duurder dan zijn voorganger, die werd uitgebracht voor 269 euro.

Het is onduidelijk of en wanneer de Moto G9 Plus naar Nederland komt, al lijkt dit wel aannemelijk. Zodra hier meer over bekend is, dan werken we dit artikel bij.

