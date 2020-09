De Motorola Moto G9 Plus, met een enorm scherm en forse accu verschijnt, deze week in Nederland voor 269 euro. Ook de goedkopere Moto E7 Plus is hier snel te koop.

Motorola Moto G9 Plus release in Nederland

Motorola laat weten dat de Moto G9 Plus deze week in de winkels ligt voor 269 euro. Het toestel verschijnt in twee kleuren (blauw en goud) en is de opvolger van de Moto G8 Plus, die ongeveer een jaar geleden werd aangekondigd. Het toestel werd al in Brazilië onthuld en komt nu dus ook naar ons land. Onlangs introduceerde Motorola al de Moto G9 Play.

De Moto G9 Plus onderscheidt zich vooral door het enorme 6,8 inch-scherm, dat flink groter is dan de displays van vorige Moto G-telefoons. Het toestel heeft hdr10-ondersteuning, waardoor kleuren en belichting op het scherm realistischer ogen. Het display heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een klein gaatje voor de selfiecamera. Daardoor zijn de schermranden dun.

De andere verbetering ten opzichte van de Moto G8 Plus is de accu. Die is met 5000 mAh een stuk groter en gaat volgens Motorola twee dagen op een volle lading mee. Tof is dat de smartphone wordt geleverd met een 30 Watt-oplader, waardoor het bijvullen van de accu een stuk sneller gaat. Draadloos opladen ontbreekt.

6,8 inch-scherm met hdr10 en full-hd-resolutie

Snapdragon 730G-processor met 4GB RAM, 128GB aan opslagruimte

Vier camera’s achterop: 64 + 8 + 2 + 2 megapixel

5000 mAh-accu met supersnel opladen via usb-c

16 megapixel-camera voor het maken van selfies

Google Assistent-knop aan de zijkant van de behuizing

Draait op Android 10 met MyUX-skin van Motorola

Waterafstotende behuizing en koptelefoonaansluiting

De vingerafdrukscanner van de nieuwe Moto G zit aan de zijkant, in de aan/uit-knop. Op de achterkant zitten vier camera’s: een primaire camera van 64 megapixel, 8 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor. Daardoor is de telefoon veelzijdig en heb je voor de meeste situaties een geschikte lens.

Tot slot wordt de Moto G9 Plus aangedreven door de Snapdragon 730G-processor, die we kennen van de Google Pixel 4a. Ook aanwezig is 4GB aan werkgeheugen, 128GB aan opslagruimte, een koptelefoonaansluiting, nfc voor mobiele betalingen en bluetooth 5.0.

Ook de Moto E7 Plus

Ook de goedkopere Motorola Moto E7 Plus is deze week te koop in Nederland. De smartphone kost 149 euro en komt in twee kleuren: blauw en oranje. De smartphone volgt de Moto E6 op en is krachtiger, groter en heeft betere camera’s.

Op de achterkant zit een 48 megapixel-camera, die pixels combineert om betere 12 megapixel-kiekjes af te leveren. Ook zien we een dieptesensor voor portretfoto’s.

Het scherm is 6,5 inch groot en heeft een lagere resolutie van 1600 bij 720 pixels. In combinatie met de zuinige Snapdragon 460-processor en grote 5000 mAh-accu moet dit zorgen voor een lange accuduur. Onder de motorkap zit ook 4GB RAM en 64GB aan uitbreidbare opslagruimte. Opladen gaat met maximaal 10 Watt en via een verouderde micro-usb-aansluiting.

Net als de Moto G9 Plus heeft de E7 Plus een Google Assistent-knop aan de zijkant om het slimme hulpje te activeren. De randen rondom het scherm zijn dikker dan bij de nieuwe Moto G en de 8 megapixel-selfiecamera zit in een notch. Wel heeft de E7 Plus een koptelefoonaansluiting, Android 10 en dualsim-ondersteuning.

Op Android Planet lees je natuurlijk wanneer de nieuwe Motorola-telefoons leverbaar zijn in Nederland. Houd het nieuws daarom in de gaten via onze website, de Android Planet-app en dagelijkse/nieuwsbrief.

