Nadat eerder renders waren gelekt, zijn nu de vermeende Motorola Moto G9 Plus-specificaties verschenen. Het toestel krijgt vier camera’s op de achterkant, draait op Android 10 en heeft een groot en langwerpig scherm.

‘Motorola Moto G9 Plus-specificaties online’

De vermoedelijke specificaties van de Moto G9 Plus zijn te vinden op de website van Orange Slowakije. Daar zien we dat het toestel een scherm krijgt van 6,8 inch met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Dat zorgt voor een langwerpige verhouding en dus een relatief smal toestel. Daardoor ligt het toestel fijn in de hand en is met één hand bedienen iets makkelijker.

Het toestel weegt 223 gram en is 9,7 millimeter dik. Er is 4GB werkgeheugen aanwezig en 128GB uitbreidbare opslag. Welke processor er onder de motorkap ligt is niet bekend. Wel wordt een 5000mAh-batterij genoemd, maar met hoeveel Watt deze oplaadt weer niet. Het geheel draait op Android 10, waarvan we weten dat Motorola niet al teveel aanpassingen doorvoert.

Op de achterzijde zijn vier camera’s te vinden en de primaire lens schiet plaatjes van maximaal 64 megapixel. Informatie over de andere camera’s is nog niet gelekt. Vermoedelijk gaat het om een groothoeklens, dieptesensor en macrocamera voor close-ups. Ook de frontcamera zou foto’s maken in een hoge 64 megapixel-resolutie.

Er is plaats voor twee simkaarten en het toestel kan overweg met 4G. Tot slot wordt qua kleurkeuze alleen blauw genoemd, waar eerder al vermoedelijke afbeeldingen van verschenen.

Beschikbaarheid en release Moto G9 Plus

Volgens Orange Slowakije is het toestel binnen drie dagen leverbaar, maar officieel is het toestel nog niet gepresenteerd. Wanneer dat gaat gebeuren en of we de Moto G9 Plus hier ook gaan zien, is dan ook nog de vraag. Daar gaan we wel van uit, want de Motorola Moto G8 Plus werd hier wel uitgebracht. Dat was in november 2019 met een adviesprijs van 269 euro.

