Motorola heeft twee nieuwe budgetsmartphones gepresenteerd. De Moto G 5G is één van de goedkoopste 5G-telefoons van dit moment, terwijl de nieuwe Moto G9 Power opvalt door de gigantische accu. In dit artikel lees je alles over de specificaties, releasedata en prijzen.

Dit is de Motorola Moto G 5G

De Motorola Moto G 5G is het goedkopere broertje van de Moto G 5G Plus, die eerder dit jaar in Nederland werd uitgebracht. Zoals de naam van het toestel verklapt, onderscheidt de telefoon zich vooral door de aanwezigheid van 5G. De smartphone kan overweg met het nieuwe mobiele netwerk, dat langzaam ook in Nederland beschikbaar komt. De Moto G 5G is één van de goedkoopste Android-toestellen die 5G ondersteunt.

De smartphone heeft een vlotte Snapdragon 750G-processor met 4/6GB werkgeheugen en 64/128GB aan opslagruimte, afhankelijk van welke versie je kiest. Deze nieuwe processor maakt 5G mogelijk en zorgt ook voor goede prestaties. Een 5000 mAh-accu voorziet het toestel van stroom en laadt vlot op dankzij de 20 Watt-snellaadtechniek van Motorola.

6,7 inch-scherm (2400 bij 1080 pixels) vult bijna de hele voorkant

Toekomstbestendig door 5G-ondersteuning

Snapdragon 750G-processor, 4/6GB RAM, 64/128GB opslag

Drie camera’s achterop met normale, groothoek- en macrolens

5000 mAh-accu, ondersteunt snelladen

Vingerafdrukscanner op de achterkant, koptelefoonaansluiting aanwezig

Draait op Android 10, krijgt update naar Android 11

Google Assistent-knop aan de zijkant

Het scherm van de Moto G 5G is met 6,7 inch lekker groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Bovenin het scherm zit een cameragaatje voor de selfiecamera, ook is hdr10-ondersteuning voor mooiere beelden. Op de achterkant zit een vingerafdrukscanner om de Moto-telefoon snel en veilig te ontgrendelen.

Foto’s maakt de Moto G 5G met de driedubbele camera achterop. De 48 megapixel-camera perst pixels samen voor scherpere plaatjes en met de 8 megapixel-groothoeklens maak je wijdere foto’s. Een 2 megapixel-macrocamera, voor kiekjes van heel dichtbij, maakt het plaatje compleet.

De Motorola Moto G 5G is medio december in Nederland te koop voor 249,99 euro. Het toestel komt in één kleur: grijs.

Ook Motorola Moto G9 Power officieel aangekondigd

Ook nieuw is de Motorola Moto G9 Power, de opvolger van de Moto G8 Power. De smartphone onderscheidt zich – net als eerdere Power-telefoons – door de lange accuduur en heeft de grootste batterij tot nu toe. Onder de motorkap van de Moto G9 Power zit een 6000 mAh-accu en dat zien we zelden. De telefoon moet heel lang op een volle lading mee gaan en dat komt ook door de relatief zuinige Snapdragon 662-processor. Deze chip zit ook in de Moto G9 Play.

Bovendien heeft het scherm, dat met 6,8 inch erg groot is, een lage hd-resolutie. Hierdoor zien beelden er niet superscherp uit, maar een lage resolutie is gunstig voor de accuduur en prestaties van het toestel. De G9 Power ondersteunt snelladen via usb-c met maximaal 20 Watt. Hierdoor hoef je niet heel lang te wachten voordat de enorme batterij weer vol zit.

6,8 inch-scherm met lagere hd-resolutie

Klein gat in het display voor 16 megapixel-selfiecamera

6000 mAh-accu gaat heel lang mee, 20 Watt-snelladen

Snapdragon 662-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte

Vingerafdrukscanner op de achterkant

Drie camera’s achterop: 64 + 2 + 2 megapixel

Draait op Android 10, krijgt update naar Android 11

Bluetooth 5.0, nfc voor mobiel betalen en koptelefoonaansluiting

Google Assistent-knop aan de zijkant

Daarnaast focust de Moto G9 Power zich op de camera’s. Op de achterkant zit een 64 megapixel-camera, die pixels combineert om scherpere foto’s te maken. Ook aanwezig is een 2 megapixel-macrocamera voor close-ups en 2 megapixel-dieptesensor voor portretfoto’s. De groothoeklens en zoomlens van de Moto G8 Power ontbreken. De hoge resolutie van de camera en de nachtmodus moeten ook zorgen voor goede foto’s in het donker.

Net als de Moto G 5G draait de Moto G9 Power op Android 10, en dus niet het nieuwere Android 11. Motorola belooft dat de toestellen op een later moment wel worden bijgewerkt, maar zegt niet precies wanneer. Beide toestellen krijgen twee jaar beveiligingsupdates en worden dus tot het einde van 2022 ondersteund.

De Motorola Moto G9 Power kost 199,99 euro en ligt in december in de Nederlandse winkels. De precieze releasedatum is niet bekendgemaakt. Je hebt twee kleurtjes om uit te kiezen: paars en groen.

