‘Dit is de Motorola Moto S30 Pro: high-end specs in een fraai jasje’

Motorola komt waarschijnlijk later deze week met de Moto S30 Pro. Van deze smartphone zijn nu de belangrijkste specificaties én afbeeldingen gelekt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Dit zijn de Motorola Moto S30 Pro-specificaties’

Motorola is van plan later deze week drie nieuwe, high-end smartphones uit de doeken te doen. Eén daarvan is de Moto S30 Pro en deze telefoon is nu vrijwel volledig gelekt. Smartphone-insider Digital Chat Station, die vaker Android-telefoons lekt, heeft op Weibo renders en specificaties gedeeld.

Te zien is dat de Moto S30 Pro een scherm krijgt met gebogen randen en dunne bezels (de zwarte balken rondom het display). Bovenin zit een klein gat voor de selfiecamera en de Moto S30 Pro verschijnt daarnaast in twee kleuren: zwart en donkerblauw. Volgens de informatie is de Motorola-telefoon relatief dun (7,6 millimeter) en licht (170 gram).

Digital Chat Station deelt ook enkele specificaties van de Moto S30 Pro. Zo krijgt de telefoon een 6,55 inch-oled-scherm met een hoge ververssnelheid van 144Hz. Dit betekent dat beelden 144 keer per seconde wordt vernieuwd, zodat alles heel vloeiend oogt. Onder de motorkap zou de Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor zitten, de snelste mobiele Qualcomm-chip van dit moment.

Verder heeft de insider het over een 50 megapixel-hoofdcamera, maar het is onduidelijk welke camera’s verder aanwezig zijn. De batterij is met een capaciteit van 4270 mAh niet al te groot, maar kan wel lekker snel opladen: maximaal 68 Watt. Hoe lang het hiermee duurt om de batterij helemaal op te laden, is nog onduidelijk. We denken dat dit tussen de 30 en 40 minuten ligt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Aankondiging op 11 augustus

De verwachting is dat de Motorola Moto S30 Pro op donderdag 11 augustus wordt onthuld. Op die dag vindt een evenement plaats waar ook de opvouwbare Motorola Razr 2022 uit de doeken wordt gedaan. Dit toestel heeft een clamshell-design, net als de Galaxy Z Flip 3 en verwachte Galaxy Z Flip 4.

Motorola bracht eerder dit jaar de Edge 30 Pro uit in Nederland. Dit is een 799 euro kostende vlaggenschip met goede specificaties. De telefoon concurreert met toestellen als de Samsung Galaxy S22, Xiaomi 12 en OnePlus 10T. Laatstgenoemde werd vorige week aangekondigd en kan onder andere supersnel opladen. In de OnePlus 10T review lees je hier alles over.

Het laatste nieuws over Motorola: