Motorola komt met Moto Watch 70: voordelige smartwatch zonder fratsen

Er lijkt een nieuwe smartwatch van Motorola onderweg: de Moto Watch 70. Het gaat om een goedkope wearable die je vooral gebruikt om je gezondheid in de gaten te houden. Dit moet je weten.

‘Goedkope smartwatch Motorola onderweg’

Motorola heeft de Moto Watch 70 nog niet officieel aangekondigd. Toch is hij al te bewonderen op de site van een Canadese webwinkel. Dat ontdekte 9to5Google. Daardoor weten we zo goed als alles over de nieuwe smartwatch.

De Moto Watch 70 is een eenvoudig slim horloge met een rechthoekig lcd-scherm van 1,69 inch. Dat heeft een resolutie van 280 bij 240 pixels. Hij heeft onder meer gps, een versnellingsmeter, gyroscoop en hartslagmeter aan boord zodat je je workouts goed in de gaten kunt houden. Daarnaast kun je je lichaamstemperatuur meten.

Er zijn 23 sportmodi ingebouwd, zodat je kunt zien hoe je presteert tijdens bijvoorbeeld het hardlopen. Ook zwemmen is mogelijk, want dankzij de IP67-certificering is het horloge waterdicht.

De Moto Watch 100 uit 2021

Motorola belooft een batterijduur van maximaal 10 dagen, al is dat wel erg afhankelijk van hoeveel je sport. Als je continu je fitnessprestaties meet, is dat bijvoorbeeld slechts 14 uur. Opladen duurt een uurtje, wat dan wel weer netjes is.

Je kunt de Moto Watch 70 ook verbinden met je smartphone, zodat je notificaties ontvangt op het horloge. Het besturingssysteem is echter beperkt. In tegenstelling tot smartwatches met Wear OS, zoals de Samsung Galaxy Watch 5, kun je geen apps installeren op deze Motorola. Ook is het niet mogelijk om met het horloge te bellen, is er geen nfc aanwezig voor mobiele betalingen en kun je het horloge niet met je stem bedienen.

Release in Nederland nog onzeker

De Moto Watch 70 is dus echt een instap-smartwatch, die in Canada omgerekend zo’n 75 euro kost. Of het slimme horloge straks naar Nederland komt, moeten we nog even afwachten. Motorola bracht vorig jaar al de Moto Watch 100 uit, die je hierboven ziet. Dat was een iets luxere variant die hier helaas nooit officieel te koop is geweest.

