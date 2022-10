‘Motorola werkt aan smartphone met Snapdragon 8 Gen 2-processor’

Motorola is bezig met een smartphone die over de nog onaangekondigde Snapdragon 8 Gen 2-processor beschikt. Het zou gaan om de opvolger van de Edge 30 Pro.

‘Motorola werkt aan Moto X40’

Het lijkt erop dat Motorola werkt aan een opvolger van de Edge 30 Pro, een high-end smartphone die eerder dit jaar is uitgebracht. Smartphone-insider Digital Chat Station, die over het algemeen over betrouwbare informatie beschikt, deelt enkele specificaties van de Moto X40, zoals het toestel in China gaat heten.

In Europa komt het toestel waarschijnlijk als de Motorola Edge 40 Pro op de markt. De Edge 30 Pro heet namelijk in China de Moto X30. Volgens de informatie krijgt de telefoon een Snapdragon 8 Gen 2-chip van Qualcomm. Deze processor is nog niet officieel aangekondigd, maar volgt de Gen 1 – de krachtigste chip van dit moment – op.

De Motorola Edge 30 Pro

Verder zou de Motorola-smartphone een full-hd-scherm aan boord hebben, al weten we de grootte nog niet. Ook wordt gesproken over een 50 megapixel-hoofdcamera en een relatief laag prijskaartje. Volgens Digital Chat Station moet de Moto X40 één van de meest betaalbare telefoons worden die op de nieuwste Qualcomm-processor draait.

Verder is er nog weinig over het apparaat bekend. De Moto-telefoon wordt vermoedelijk aan het einde van dit jaar in China gelanceerd. Hoe lang het vervolgens duurt voordat de Europese versie verschijnt, is onduidelijk. Houd Android Planet in de gaten voor het laatste Motorola-nieuws.

Nieuw: de Edge 30 Ultra

Motorola kondigde onlangs een drietal smartphones aan: de Edge 30 Ultra, Edge 30 Fusion en Edge 30 Neo. De Ultra is het duurste en meest krachtigste toestel en heeft bijvoorbeeld een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip, groot 144Hz-amoled-scherm en een batterij die erg snel oplaadt. In ongeveer een half uur gaat de telefoon van 0 naar 100 procent.

De meest opvallende feature is echter de 200 megapixel-camera achterop. De lens combineert pixels om tot mooiere foto’s te komen en vangt volgens Motorola meer licht op. Dat moet ervoor zorgen dat je ook in uitdagende lichtomstandigheden goede foto’s maakt. In de praktijk is het nut van de 200 megapixel-camera echter beperkt, zoals je in de Motorola Edge 30 Ultra review kan lezen.

