Motorola werkt aan nieuwe vouwbare Razr-smartphone

Motorola werkt aan een nieuwe vouwbare Razr-smartphone. Dat bevestigt een manager van moederbedrijf Lenovo. Het klaptoestel krijgt onder meer een snellere processor en een verbeterd ontwerp.

Nieuwe Motorola Razr op komst

Motorola was in 2019 het eerste merk dat de klaptelefoon van weleer nieuw leven inblies. De Motorola Razr is een vouwbare smartphone met een klein scherm aan de binnenkant en een veel groter display aan de binnenkant. Vorig jaar volgde de Motorola Razr 5G, maar sindsdien bleef het stil.

Het gerucht dat de volgende Motorola Razr niet meer in 2021 zou verschijnen, bleek te kloppen. Maar van uitstel komt in dit geval gelukkig geen afstel. Lenovo-manager Chen Jin bevestigt op het Chinese sociale netwerk Weibo dat er wel degelijk een nieuwe Razr komt. Hij zegt er niet bij wanneer, maar wel dat de smartphone diverse verbeteringen krijgt. Zo gaan het verouderde ontwerp en de interface op de schop. Ook krijgt het toestel een rappere processor.

Motorola Razr 5G

Dat is nodig ook, want Samsung heeft inmiddels veel succes met de vergelijkbare Galaxy Z Fold 3. Dat toestel heeft een hipper design, een razendsnelle chip en is nog waterdicht ook. Eerder vandaag kondigde Huawei bovendien de Pocket P50 officieel aan. Ook dat is een glimmende klaptelefoon met moderne specificaties. Motorola zal dus flink aan de bak moeten om de concurrentie weer in te halen.

Prijs is nog een groot vraagteken

De vertaling is wat onduidelijk, maar Chen Jin lijkt te schrijven dat de telefoon eerst in China verschijnt. Toch zijn we niet alleen benieuwd hoe de derde Motorola Razr eruitziet, maar zeker ook hoeveel hij straks bij ons gaat kosten. Toen het bedrijf de eerste Razr uitbracht, was de vouwbare smartphone nog een nieuwigheid. Het klaptoestel had een prijskaartje van maar liefst 1599 euro. De 5G-versie ging later voor honderd euro minder over de toonbank.

Met een dergelijke prijs zal Motorola nu niet meer wegkomen. Voor de Samsung Galaxy Z Fold 3 moest je bij de release 999 euro neerleggen. Inmiddels haal je hem in huis voor 929 euro. Motorola zal daarbij in de buurt moeten blijven om de nieuwe Razr tot een succes te maken.

