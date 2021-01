‘Motorola Nio met dubbele selfiecamera te zien op gelekte foto’s

Op gelekte foto’s is de Motorola Nio te zien, een nog onaangekondigde high-end smartphone. Het toestel heeft een dubbele selfiecamera in het scherm en viervoudige camera achterop. Bekijk de beelden hier.

Lees verder na de advertentie.

Bekijk de Motorola Nio-foto’s

De foto’s zijn gepubliceerd door Nils Ahrensmeier op website Voice en tonen het ontwerp van de Motorola Nio. Zo valt op dat linksboven in het scherm twee gaten zitten voor de dubbele selfiecamera. De Moto G 5G Plus, een betaalbare smartphone die vorig jaar werd uitgebracht, heeft ook zo’n dubbele frontcamera. Naast een ‘normale’ selfiecamera is er bij dit toestel ook een groothoeklens aanwezig.

Daarnaast tonen de foto’s dat de Motorola Nio vier camera’s achterop heeft. Het zou gaan om een primaire camera van 64 megapixel, 16 megapixel-groothoeklens en dieptesensor. Over de vierde camera zijn nog geen details bekend. Onder het camera-eiland wordt wel een Audio Zoom-functie genoemd. Verder lijkt de vingerafdrukscanner in de aan/uit-knop aan de zijkant verwerkt te zijn.

Als we de geruchten mogen geloven, beschikt de Motorola Nio over een snelle Snapdragon 865-processor, met 8GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Dit duidt erop dat de Nio een high-end Android-toestel is. Hij zou ook op een vrijwel kale versie van Android 11 draaien. Motorola-telefoons die recent zijn uitgebracht, zoals de Moto G9 Power en Moto G 5G, draaien nog op het oudere Android 10.

Motorola Edge S

Motorola Nio is waarschijnlijk niet de echte naam van de mysterieuze smartphone. Vermoedelijk gaat hij de ‘Motorola Edge S’ heten, waarmee hij de Motorola Edge van vorig jaar zou opvolgen. Dit toestel had een adviesprijs van 599 euro en was daarmee flink duurder dan de telefoons die Motorola doorgaans uitbrengt. Met de Edge keerde het bedrijf na lange tijd weer terug in het high-end segment.

Meer weten? In de Motorola Edge review lees je alles over deze smartphone en zijn belangrijkste plus- en minpunten.

Het laatste nieuws over Motorola: