Twee nieuwe Motorola-toestellen zijn uitgelekt, met een aantal opvallende functies. Het zou hier om de Motorola One 2020-lijn gaan, die onder meer 5G ondersteunt.



Motorola One 2020 uitgelekt

De twee toestellen werden ontdekt door XDA Developers, die foto’s toegestuurd gekregen zou hebben, samen met de belangrijkste functies en specificaties. Dat geeft ons in één klap een verrassend compleet beeld van deze onaangekondigde Motorola-toestellen. De foto’s zijn niet erg duidelijk, maar laten wel een voorkantvullend scherm zien met een gaatje voor de selfiecamera in de linker bovenhoek.

De twee high-end smartphones draaien op de Snapdragon 765- en Snapdragon 865-chip, en worden intern aangeduid als ‘Burton’ of ‘Race Turbo’ en ‘Racer 5G’ of ‘Racer’. Die codenamen winden er geen doekjes om, want snelheid lijkt bij de twee centraal te staan. De Racer 5G zal waarschijnlijk Motorola One 5G 2020 gaan heten, terwijl de Burton door het leven zal gaan als de reguliere Motorola One 2020.

Beide apparaten hebben voor de rest vergelijkbare specificaties en een groot 6,67 inch gebogen display met een hoge ververssnelheid van 90Hz. Dat zorgt voor soepele animaties en razendsnelle reactiesnelheid, waardoor de toestellen een stuk vlotter in gebruik aanvoelen dan andere smartphones.

Beide toestellen draaien standaard op Android 10, aangevuld met een aantal Motorola-apps. Denk hierbij aan de Moto Edge Assistant, die speciale functies mogelijk maakt voor de randen van het gebogen scherm. De Motorola One 5G 2020 zou daarnaast 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslag krijgen. De cameralens op de achterkant heeft een resolutie van 48 megapixel. Ook de accu valt op: deze is namelijk fors met een capaciteit van 4660 mAh. Tot slot krijgt dit model een variant met dual sim-ondersteuning.

Mogelijke onthulling op MWC 2020

Over de reguliere Motorola One 2020 is iets minder bekend. Naast het 90Hz-scherm en de vlotte chip zou je hierbij de keuze hebben tussen 8GB en 12GB aan RAM. De accu wordt zelfs nog iets groter met een capaciteit van 5170 mAh.

Met MWC 2020 voor de deur is het aannemelijk dat we deze apparaten daar te zien krijgen. Ook Android Planet zal (zoals je inmiddels van ons gewend bent) live verslag doen van de beurs. Mochten deze twee nieuwe Motorola-toestellen daar aanwezig zijn, dan gaan wij ons best doen om ze voor jou te testen.

