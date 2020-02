Gebruik je de Motorola One Action? Dan hebben we goed nieuws, want voor de smartphone is nu een Android 10-update uitgebracht. Hierdoor is het toestel helemaal up-to-date en voorzien van allerlei nieuwe features.

Motorola One Action Android 10-update beschikbaar

Motorola heeft de Android 10-update uitgebracht voor de One Action, de telefoon die vorig jaar is uitgebracht. Je ontvangt automatisch een melding als de nieuwe Android-versie beschikbaar is, maar je kan ook handmatig checken op updates. Dit doe je door op je Motorola One Action de instellingen te openen, naar ‘Systeem’ (of ‘Over deze telefoon’) te gaan en hier op ‘Systeem-updates’ te tikken.

Android 10 voegt allerlei handige nieuwe features toe, zoals een systeembrede donkere modus. Hiermee krijgt het besturingssysteem een nieuw uiterlijk, wat fijner is voor je ogen als je de smartphone in het donker gebruikt. Ook is er een nieuwe navigatiebediening en meer opties voor je privacy en beveiliging. Verder is het deelmenu sneller en overzichtelijker dan voorheen en krijg je de beschikking over de Focus-modus.

In de update voor de One Action zit ook de Android-beveiligingsupdate van december 2019 verwerkt. Dit is niet de meest recente patch van Google, maar we verwachten dat Motorola snel de nieuwste updates uitbrengt. Het bedrijf bracht overigens eerder een Android 10-update uit voor de One Vision en Moto G7 Plus.

De One Action is een Android One-smartphone, wat betekent dat ‘ie drie jaar lang maandelijks beveiligingsupdates krijgt. Hierdoor wordt het toestel sowieso tot augustus 2022 ondersteund en kun je rekenen op een update naar Android 11.

De Motorola One Action onderscheidt zich vooral door de ‘actiecamera’ achterop. De lens van deze camera is 90 graden gedraaid, waardoor je films horizontaal kunt opnemen terwijl je de smartphone verticaal vasthoudt. Op de achterkant zit ook een primaire camera van 12 megapixel, 5 megapixel-dieptesensor voor portretfoto’s en een vingerafdrukscanner om de telefoon te ontgrendelen.

Onder de motorkap bevindt zich een Exynos 9609-chip met 4GB aan werkgeheugen, 128GB aan opslagruimte en een forse 3500 mAh-accu. Snelladen wordt helaas niet ondersteund. Het scherm is 6,3 inch groot, heeft een resolutie van 2520 bij 1080 pixels en beeldverhouding van 21 bij 9. Hierdoor is het toestel wat langwerpiger dan andere smartphones, maar wel relatief smal. De 12 megapixel-selfiecamera zit verwerkt in een cameragat in het display.

De Motorola-telefoon heeft een adviesprijs van 259 euro, maar haal je inmiddels voor veel minder in huis. Een losse Motorola One Action kost ongeveer 180 euro en het is ook mogelijk om de One Action met een abonnement in huis te halen.

Bedankt voor de tip en screenshot, Sjoerd!