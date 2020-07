Motorola One Fusion officieel: 5000 mAh-accu en vijf camera’s

Motorola heeft de One Fusion aangekondigd, een goedkopere versie van de One Fusion Plus die onlangs in Nederland verscheen. In dit artikel zetten we de specificaties van de nieuwe smartphone op een rijtje.

Motorola One Fusion officieel aangekondigd

De One Fusion is het goedkopere broertje van de One Fusion Plus en dat zie je dan ook aan de specificaties. Hoewel het schermformaat van 6,5 inch hetzelfde is gebleven, heeft het display wel een lagere resolutie van 1600 bij 720 pixels. Daarnaast wordt de One Fusion aangedreven door de Snapdragon 710-chip, en niet de nieuwere (en krachtigere) Snapdragon 730-processor die in het Plus-model zit.

De One Fusion heeft een primaire camera van 48 megapixel, 8 megapixel-groothoeklens voor wijde shots, 5 megapixel-macrocamera voor kiekjes van heel dichtbij en 2 megapixel-dieptesensor. Het toestel heeft een enorme 5000 mAh-accu en die moet – in combinatie met de lage resolutie – zorgen voor een lange accuduur. Opladen gaat via de usb-c-poort en ook is een koptelefoonaansluiting aanwezig.

6,5 inch-scherm (1600 bij 720 pixels) met een notch

Snapdragon 710-chip, 4GB RAM, 64GB opslagruimte

Vier camera’s: 48 + 8 + 5 + 2 megapixel

5000 mAh-accu, opladen via usb-c

Draait op Android 10 met nieuwe MyUX-skin

Koptelefoonaansluiting en Google Assistent-knop

Het is nog onduidelijk of de Motorola One Fusion ook in de Benelux wordt uitgebracht. De One Fusion Plus is sinds eind vorige maand verkrijgbaar in Nederland voor 299 euro.

Motorola-toestellen in 2020

De afgelopen maanden heeft Motorola flink wat smartphones uitgebracht. Denk bijvoorbeeld aan de Moto G8 Power, die zich onderscheidt door de lange accuduur. Ook introduceerde het bedrijf de goedkopere Moto G8 Power Lite en Moto G Pro, die over een stylus beschikt.

Met de Motorola Edge bracht het bedrijf voor het eerst sinds jaren een high-end smartphone uit. De Edge heeft een fraai scherm met erg gebogen zijkanten, hogere ververssnelheid van 90Hz en 4500 mAh-batterij die lekker lang meegaat.

De telefoon heeft een adviesprijs van 599 euro, maar haal je tegenwoordig al voor 50 euro minder in huis. In de Motorola Edge review lees je veel meer over de smartphone. Check ook de videoreview hieronder, waarin we je in een paar minuten bijpraten over de Edge.