Motorola blijft doorgaan met het aankondigen van nieuwe smartphones en komt nu met de One Fusion Plus. Dit toestel, dat binnenkort in Nederland verschijnt voor 299 euro, onderscheidt zich door de uitschuifbare selfiecamera en 5000 mAh-accu.

Motorola One Fusion Plus officieel aangekondigd

De One Fusion Plus maakt onderdeel uit van de One-lijn van Motorola, waar ook toestellen als de One Vision, One Action en One Macro bij horen. De One Fusion Plus is de nieuwste telg en valt op door de camera’s, grote accu en uitschuifbare selfiecamera.

Omdat de selfiecamera in de behuizing zelf is verwerkt, zit er geen cameragat of notch in het scherm. Daardoor bestaat vrijwel de hele voorkant uit display. De selfiecamera maakt foto’s in 16 megapixel, terwijl op de achterkant vier camera’s zitten. Het gaat om een primaire camera van 64 megapixel, die middels een quad bayer-techniek pixels samenvoegt om zo mooiere 16 megapixel-foto’s te maken.

Ook aanwezig is een 8 megapixel-groothoeklens voor wijde shots, 5 megapixel-macrocamera voor foto’s van heel dichtbij en een 2 megapixel-dieptesensor. Laatstgenoemde helpt bij het maken van portretfoto’s, waarbij de achterkant wordt vervaagd en de voorgrond er juist extra uitspringt.

Android 10 en enorme accu

Het scherm van de Motorola One Fusion Plus is 6,5 inch groot en heeft een resolutie van 2340 bij 1080 pixels, wat scherpe beelden moet opleveren. Onder de motorkap zit een vlotte Snapdragon 730-chip, die we kennen van de Samsung Galaxy A71. De processor wordt bijgestaan door 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte.

Tof is dat de Motorola One Fusion Plus beschikt over een enorme 5000 mAh-accu, die volgens Motorola “meer dan twee dagen” meegaat op een volle lading. Snelladen is aanwezig (met 15 Watt), net als een usb-c-poort en koptelefoonaansluiting. Nfc ontbreekt helaas, waardoor het niet mogelijk is om met de smartphone contactloos te betalen.

De One Fusion Plus draait op Android 10, met de nieuwe MyUX-software van Motorola. Deze skin lijkt erg op een kale versie van Android, maar geeft gebruikers meer opties om de software te personaliseren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de kleuren, icoontjes en vingerafdrukanimatie aan te passen. Ook de onlangs aangekondigde Motorola Edge heeft deze MyUX-skin.

Motorola One Fusion Plus release en prijs

De Motorola One Fusion Plus is eind juni verkrijgbaar in Nederland en België voor de adviesprijs van 299 euro. Het toestel verschijnt in één kleur (blauw). Blijf op de hoogte van de release door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief of de Android Planet-app te downloaden.

