Motorola werkt naar verluidt aan de One Fusion en One Fusion Plus, twee nieuwe smartphones in de populaire One-lijn. De specificaties van de toestellen zijn nu gelekt.

‘Motorola One Fusion specificaties gelekt’

De specificaties van de Motorola One Fusion en One Fusion Plus zijn gepubliceerd door de Poolse website Tabletowo.pl, een onbekende bron als het gaat om geruchten over nieuwe Android-smartphones. Neem het gerucht daarom vooralsnog met een korreltje zout. Deze maand zouden we meer te weten komen over de One Fusion-telefoons, want dan zou Motorola van plan zijn om ze aan te kondigen.

De Motorola One Fusion Plus zou ongeveer hetzelfde design hebben als de One Hyper, een andere Motorola-telefoon die een tijdje geleden werd aangekondigd. Het scherm is 6,53 inch groot, heeft een full-hd-resolutie van 2340 bij 1080 pixels en vult de hele voorkant. De selfiecamera zit in de behuizing verwerkt en schuift omhoog wanneer je ‘m nodig hebt, waardoor er geen notch of cameragat nodig is.

Daarnaast zou de One Fusion Plus beschikken over een Snapdragon 730-chip, met 4/6GB aan werkgeheugen en 64/128GB aan opslagruimte. Onder de motorkap zit ook een enorme 5000 mAh-accu. Volgens de bron heeft de smartphone ook een koptelefoonaansluiting, vingerafdrukscanner aan de achterkant, usb-c-poort en micro-sd-ondersteuning.

Normale Motorola One Fusion

De reguliere One Fusion zou een 6,52 inch-scherm hebben met een lagere resolutie van 1600 bij 720 pixels, waardoor beelden minder scherp ogen. Onder de motorkap zit een Snapdragon 710-chip, met 3/6GB aan werkgeheugen en 64 of 128GB aan opslagruimte. Ook heeft het toestel – net als zijn grotere broer – een 5000 mAh-accu. Uit de doos draait de One Fusion op Android 10, net als de One Fusion Plus.

Op de achterkant van de Motorola One Fusion zitten vier camera’s, al is het onduidelijk om wat voor soort camera’s het precies gaat. Volgens de informatie van Tabletowo.pl gaat het om een primaire lens van 48 megapixel en eentje van 8, 5 en 2 megapixel.

