Langzaamaan worden steeds meer Motorola-smartphones van een Android 10-update voorzien. Nu is de One Vision aan de beurt, het Android One-toestel dat vorig jaar werd uitgebracht.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola One Vision Android 10-update

De Android 10-update voor de Motorola One Vision is nu beschikbaar in Nederland. Hiermee wordt de smartphone bijgewerkt naar de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem, dat een aantal toffe vernieuwingen introduceert. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een systeembrede donkere modus, die Android een compleet nieuw uiterlijk geeft.

Ook introduceert Android 10 enkele nieuwe privacy- en locatie-opties, is het deelmenu sneller en overzichtelijker en kun je aan de slag met de Focus-modus om je beter te concentreren op je werk of studie. Met de update wordt ook de Android-beveiligingspatch van januari 2020 toegevoegd.

Motorola bracht eerder een Android 10-update uit voor de Moto G7 Plus. Voor de normale Moto G7, Moto G7 Power en Moto G7 Play is de nieuwste Android-versie nog niet beschikbaar, maar hier komt de komende tijd verandering in. De Moto G8 Plus, die eind vorig jaar verscheen, wacht ook nog op een update en draait op Android 9.0 (Pie). De nieuwe Moto G8 Power beschikt daarentegen wel standaard over Android 10.

→ Motorola Moto G8 Power officieel: 5000 mAh-accu, vijf camera’s en Android 10

Meer over de Motorola One Vision

De Motorola One Vision is een Android One-smartphone, wat betekent dat ‘ie is verzekerd van langdurige software-ondersteuning. De smartphone krijgt drie jaar lang beveiligingsupdates en ontvangt in de toekomst hoogstwaarschijnlijk ook een update naar Android 11. De One Vision draait op een kale versie van Android, met een aantal kleine aanpassingen van Motorola.

De telefoon beschikt ook over een vlotte Exynos 9609-chip, 4GB RAM, 128GB aan opslagruimte en 6,3 inch-scherm (2520 bij 1080 pixels) met een cameragat. Op de achterkant zit een vingerafdrukscanner en dubbele camera, waarbij het gaat om een primaire 48 megapixel-camera en 5 megapixel-dieptesensor voor portretfoto’s.

Meer weten? Check dan de uitgebreide Motorola One Vision review, waarin we de belangrijkste plus- en minpunten bespreken. Het toestel haal je op dit moment voor ongeveer 250 euro in huis.

Bedankt voor de tip, Roland!

Het laatste nieuws over Motorola