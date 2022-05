Android 11 rolt eindelijk (weer) uit voor Motorola One Vision

De Motorola One Vision ontvangt (weer) Android 11 in Nederland. Het toestel is op een paar dagen na drie jaar geleden gepresenteerd en kwam op de markt met Android 9.0 Pie.

Motorola One Vision: Android 11 is te downloaden

Het was 2019 en Motorola presenteerde de One Vision, een toestel voor een prima prijs in het middensegment en onderdeel van het Android One-programma. Dat betekent dat het toestel draait op een kale versie van Android, precies zoals Google het wil. Ook zijn twee grote Android-updates daarvan onderdeel, net als drie jaar beveiligingsupdates.

Het toestel werd uitgebracht met Android 9.0 (Pie) en ontving Android 10 in februari 2020. In november 2021 was de update naar Android 11 voor een handjevol mensen te downloaden, maar dat werd weer stopgezet in december. Daarna heeft het dus nog ruim een jaar moeten duren, voordat de update weer klaargestoomd was voor het toestel.

Eerder liet een woordvoerder van Motorola Nederland al aan Android Planet weten dat dit te maken had met een gevonden bug in de update. Zo was het met die nieuwe software niet mogelijk om hulpdiensten te bellen. Die moest natuurlijk geplet worden, maar daarin speelde Samsung ook weer een rol: de fabrikant van de processor. Ook de update voor de betaalbare Motorola One Action rolt weer uit, zo laat Motorola aan ons weten.

Android One is geflopt en niet meer nodig

Al met al voldoet Motorola dus aan de Android One-filosofie van twee grote updates. We kunnen ons echter moeilijk voorstellen dat iedere One Vision-koper zijn toestel nog heeft, want het heeft wel erg lang geduurd. Inmiddels is Android 11 al ruim anderhalf jaar op de markt en ook Android 12 is op menig toestel te vinden.

Inmiddels hebben ook veel fabrikanten flink gesleuteld aan het updatebeleid en vier of zelfs vijf jaar updates zien we gelukkig steeds vaker. Nu nog aankomen met slechts twee grote Android-updates is een dikke no go, maar zien we helaas ook nog steeds bij wat fabrikanten.

Het andere voordeel van het One-programma, Android zonder schil, is wel iets wat we graag meer zouden zien. De MyUX-schil van Motorola kent gelukkig heel weinig toevoegingen, maar skins van bijvoorbeeld Oppo of Xiaomi voegen veel onnodige extra’s toe. Wil je echt aan de slag met de pure versie van Android? Dan is een Google Pixel-smartphone de beste en enige keuze, bijvoorbeeld de Pixel 6 of Pixel 6 Pro.

