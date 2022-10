Kijken: zo ziet een oprolbare smartphone van Motorola eruit

Motorola werkt achter de schermen aan een oprolbare smartphone. Het bedrijf publiceerde een filmpje, waarin een prototype van dit futuristische apparaat te zien is. Wij zijn in ieder geval erg enthousiast. Kijk je mee?

Komt de oprolbare smartphone eraan?

Het groter het scherm van een telefoon, hoe meer je van je content geniet. Maar zo’n enorm toestel past soms moeilijk in je broekzak. Gelukkig werkt Motorola aan een oplossing. Het bedrijf ontwikkelt een oprolbare smartphone met een flexibel oled-display. In het filmpje hieronder zie je alvast een prototype.

Opgerold heeft de Motorola-telefoon een diagonaal van ongeveer 4 inch, waardoor hij zeer compact is. Als je op een knop aan de zijkant drukt, rolt het scherm uit tot een ‘normale’ smartphone van 6,5 inch. Het lijkt een beetje op het concept van een zonnescherm en ziet erg tof uit. We hebben nog wel wat vragen over de duurzaamheid. Het paneel lijkt aan de onderkant nauwelijks bescherming te hebben. Een korreltje zand zou de toplaag daardoor gemakkelijk kunnen beschadigen.

Motorola is trouwens niet de enige fabrikant die aan een dergelijk toestel werkt. Oppo liet twee jaar geleden al soortgelijke techniek zien. Ook Samsung zou in zijn laboratoria oprolbare schermen testen. Misschien is dit soort smartphones over een paar jaar dus wel net zo gewoon als vouwtelefoons.

Release mogelijk nog jaren weg

Toch is het voorlopig erg onzeker of en wanneer Motorola een oprolbare smartphone uitbrengt. Dat kan nog jaren duren of het bedrijf laat het bij alleen dit prototype. Als het al gebeurt, gaat het waarschijnlijk om een doorontwikkelde versie van het toestel uit het filmpje.

Er gaan overigens wel geruchten dat het bedrijf binnenkort de Motorola Razr 2022 lanceert in Europa. Dat is een klaptelefoon, die de concurrentie aan moet gaan met de Samsung Galaxy Z Flip 4. De opvouwbare telefoon heeft een randloos scherm, vernieuwde 50 megapixel-camera achterop en kan sneller opladen dan de Samsung-smartphone.

Het is nog onduidelijk wanneer de Razr 2022 precies hier verschijnt. Volgens geruchten moet je wel diep in de buidel tasten voor het apparaat: Motorola gaat een adviesprijs van rond de 1200 euro hanteren. Daarmee zou de nieuwste Razr echter goedkoper zijn dan zijn voorgangers, die zelfs nog honderden euro’s duurder waren.

