‘Motorola brengt volgend jaar twee opvouwbare smartphones uit’

Als we een bekende smartphone-insider mogen geloven, brengt Motorola volgend jaar niet één, maar twee opvouwbare smartphones uit. Deze vallen in de Razr-lijn.

‘Twee Motorola Razr’s in 2023’

Het lijkt erop dat Motorola volgend jaar twee opvouwbare Razr-smartphones wil uitbrengen. Dit claimt de bekende lekker Evan Blass, die doorgaans over zeer betrouwbare informatie beschikt. Eén toestel zou de codenaam ‘Juno’ hebben, terwijl de ander ‘Venus’ heet.

Blass meldt ook dat de Motorola Razr 2022, met codenaam ‘Maven’, binnenkort wordt uitgebracht. Deze smartphone is al in China aangekondigd en er gaan geruchten dat ‘ie ook naar Europa komt. Blass deelde ook al afbeeldingen van de Razr 2022 met een Engelstalige interface die hierop duiden.

De Motorola Razr 2022

Over de Razr-telefoons die in 2023 moeten verschijnen, is helaas weinig bekend. Zo weten we niet over welke specificaties ze beschikken, welke verbeteringen Motorola doorvoert en wat ze gaan kosten. Als er meer informatie over de vouwbare toestellen opduikt, lees je het op Android Planet.

Motorola Razr 2022

Over de Motorola Razr 2022, die zoals gezegd binnenkort zou lanceren, weten we gelukkig veel meer. Omdat de telefoon al in China is onthuld, zijn alle specificaties bekend. Zo beschikt de smartphone over een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor met 8GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte.

Het oled-scherm, dat verticaal open en dicht kan klappen, is 6,7 inch groot en heeft een hoge ververssnelheid van 144Hz. Aan de buitenkant zit een kleiner display van 2,7 inch, waarmee je notificaties kan checken en allerlei apps gebruikt. Ook dichtgeklapt – de Razr 2022 is dan erg compact – is de telefoon dan nog te gebruiken.

Tot slot beschikt de Moto-telefoon over een dubbele camera achterop. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera en 13 megapixel-groothoeklens. De accu is met een capaciteit van 3500 mAh groter dan bij de Razr 5G en Razr 2019 en kan bovendien sneller opladen dankzij de 33 Watt-adapter. De Razr 2022 zou rond de 1200 euro moeten kosten, maar dit is nog niet zeker.

