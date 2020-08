Omcirkel woensdag 9 september maar in je agenda. Dat is de vermoedelijke dag van de Motorola Razr 2-onthulling. Lenovo, het moederbedrijf van Motorola, heeft namelijk een teaser uitgestuurd voor een nieuw toestel dat we op die datum gaan zien.

‘Motorola Razr 2-onthulling is op 9 september’

Geruchten over een onthulling van de Motorola Razr-opvolger in september doen al even de ronde. Op een teaser is nu ook de precieze datum te zien, namelijk 9 september. Onder andere The Verge heeft deze afbeelding toegestuurd gekregen, samen met een uitnodiging voor het evenement.

Daarin werd de leus ‘flip the smartphone experience once again’ gebruikt. Dat lijkt een verwijzing naar de slogan die werd gebruikt bij de eerste Razr ‘you’re going to flip’. Op onderstaande teaser zijn echter geen nieuwe details te zien.

Meer over de Motorola Razr 2

Enkele vermeende specificaties doen ook al de ronde. Zo krijgt de Razr 2 vermoedelijk een 6,2 inch-scherm, net zoals bij de eerste Razr. In andere geruchten wordt echter een groter 6,7 inch-scherm genoemd. Het toestel krijgt vermoedelijk ook 5G-ondersteuning, dankzij de Snapdragon 765-chip. Daarnaast wordt gesproken over 8GB RAM, 256GB intern geheugen en een accu van 2845 mAh.

De frontcamera schiet plaatjes van maximaal 20 megapixel, terwijl de camera op de achterkant een 48 megapixel-sensor krijgt. Eerder lekte het vermeende design ook al uit. De schermranden zijn een stukje dunner, maar vooral de afwezigheid van de dikke ‘kin’ aan de onderkant valt op.

Bij de Motorola Razr was hierin de hardware verwerkt, waaronder een fysieke vingerafdrukscanner. Zo’n scanner is op de verschenen afbeeldingen juist niet te zien. Misschien is deze wel in het scherm verwerkt, zoals eerder in geruchten werd genoemd.

In diezelfde geruchten werd tevens gezegd dat de zijkanten aanraakgevoelig zijn. Daardoor zou je door verschillende knijpbewegingen allerlei functies uit kunnen voeren. De eerste Razr heeft zo’n functie niet aan boord. Benieuwd naar onze ervaringen met die smartphone? Lees dan onze uitgebreide Motorola Razr hands-on.

