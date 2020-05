Fabrikant Lenovo brengt in september mogelijk de opvolger van de Motorola Razr. Het gaat hier om een opvolger van de vouwbare Razr die eind 2019 verscheen.

‘Motorola Razr 2 komt in september’

Een Zuid-Afrikaanse general manager van moederbedrijf Lenovo heeft gesuggereerd dat er een opvolger komt van de opvouwbare Motorola Razr. Hij voegde daaraan toe dat het toestel mogelijk al in september komt. Naar verluidt moeten we de timing met een korreltje zout nemen, maar de komst van een Razr-opvolger lijkt reëel.

Motorola Razr 2-specificaties

Er gaan ook al geruchten rond over de specificaties van de vermeende Motorola Razr 2. Het toestel beschikt mogelijk over een Snapdragon 765-processor. Net zoals bij de vorige generatie kiest Motorola dus waarschijnlijk opnieuw voor een midrange-chipset. De Snapdragon 765 is echter vrij nieuw en ondersteunt 5G. Daarnaast kunnen we 8GB RAM en 256GB aan opslagruimte verwachten.

Verder krijgt het toestel waarschijnlijk een grotere accu dan zijn voorganger. De originele Razr heeft een kleine 2510 mAh-batterij die niet bepaald indrukwekkend is. De nieuwe Razr krijgt volgens geruchten een 2845 mAh-accu. Dit is alsnog aan de krappe kant voor een grote telefoon met 5G. De huidige Razr heeft immers een scherm van 6,2 inch.

Het lijkt erop dat Motorola met de Razr 2 alweer kiest voor één camera aan de achterkant. Het toestel heeft waarschijnlijk een enkele 48 megapixel-sensor van Samsung. Deze is in staat om prima foto’s te schieten, maar doet ongetwijfeld onder voor de huidige vlaggenschepen. Logischerwijs zit aan de voorkant van het toestel waarschijnlijk ook maar één camera. Deze biedt naar verluidt een resolutie van een 20 megapixel.

De telefoon draait vermoedelijk op Android 10, net als zijn voorganger sinds kort. De prijs is nog onbekend. Kijkend naar de prijs van de originele Razr, kunnen we een kostenplaatje van boven de 1500 euro verwachten. Dit toestel had een adviesprijs van 1599 euro toen hij uitkwam. Lees onze Motorola Razr preview als je meer wil weten over de opvallende smartphone.

Ben je benieuwd naar deze telefoon? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en download de gratis Android Planet-app. Zo blijf je op de hoogte van het allerlaatste nieuws!

Lees het laatste nieuws over Motorola