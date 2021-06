‘Vouwbare Motorola Razr verschijnt niet meer in 2021: dit is waarom’

Motorola zou in 2021 geen nieuwe vouwbare Razr-smartphone uitbrengen. Het toestel is uitgesteld zodat de fabrikant het opvouwbare ontwerp kan vernieuwen, zo claimt een doorgaans betrouwbare bron.

‘Motorola Razr 2021 uitgesteld’

De eerste vouwbare Motorola-smartphone debuteerde eind 2019 als de Motorola Razr. In september 2020 verscheen de opvolger – de Razr 5G – met 5G-ondersteuning, iets betere specificaties en een lagere prijs. De derde generatie vouwbare smartphone leek op de planning te staan voor dit najaar, maar volgens onderzoeksbureau DSCC is het toestel uitgesteld naar 2022.

Motorola zou meer tijd willen nemen om tot een vernieuwend vouwbaar ontwerp te komen, claimt een analist van DSCC. De analist vermoedt dat de nieuwe Motorola Razr pas in de tweede helft van 2022 verschijnt. Het onderzoeksbureau op het gebied van schermen brengt vaker als eerste informatie naar buiten die achteraf blijkt te kloppen, al blijft het goed om dit gerucht met een korreltje zout te nemen.

‘Nieuwe Razr krijgt ander ontwerp’

Details over het vermeende vernieuwde ontwerp zijn nog niet bekend, net als de specificaties. De twee huidige Razr-modellen klappen verticaal open en dicht en hebben een langer scherm dan de gemiddelde smartphone. Ingeklapt is de Razr een compacter vierkant toestel dat logischerwijs dikker is dan een reguliere telefoon.

Een nieuw ontwerp zou geen overbodige luxe zijn. De twee bestaande Razr-modellen vallen in negatieve zin op omdat het scharnier kraakt, de accuduur tegenvalt en het plastic scherm tegenvalt.

Foldables van Samsung en Google

Mocht Motorola de nieuwe Razr inderdaad uitgesteld hebben, dan lijken er later dit jaar slechts drie vouwbare toestellen van twee merken uit te komen. Samsung introduceert naar verwachting binnenkort de Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3.

De Flip lijkt qua ontwerp op een Razr, terwijl de Z Fold-smartphone als een boek openklapt en zo een groter, vierkant scherm toont. Een nieuw gerucht claimt dat de Z Fold 3 en Z Flip 3 vanaf 27 augustus te koop zullen zijn.

Google lijkt dit najaar zijn eerste vouwbare Pixel-smartphone te willen introduceren. Hoe dit apparaat gaat heten en hoe hij precies werkt, is echter nog onduidelijk. Waarschijnlijk houdt Google in oktober een smartphone-evenement. Mogelijk wordt het toestel dan geïntroduceerd.

