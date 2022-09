‘Motorola Razr 2022 wordt binnenkort gelanceerd in Europa’

Het lijkt erop dat de Motorola Razr 2022 naar Europa komt op korte termijn. Nieuwe renders tonen het toestel namelijk zonder Chinese interface.

Motorola Razr 2022 voor Europa is stapje dichterbij

De Motorola Razr 2022 werd half augustus gepresenteerd voor de Chinese markt. Dat het toestel ook uit wordt gebracht in andere werelddelen, waaronder Europa, lijkt waarschijnlijk. Vorige modellen van Motorola’s opvouwbare toestellen zijn hier namelijk ook te koop. Bekende lekker Evan Blass heeft nu verschillende nieuwe renders van de smartphone online gezet, waardoor een Europese onthulling helemaal dichtbij lijkt.

Het gaat namelijk op renders waarbij de interface geheel Engelstalig is en er dus geen Chinese leestekens meer te zien zijn. We zien onder andere een binnenkomend berichtje op het buitenste scherm. Dat gebruik je naast notificaties ook voor zaken als de tijd, accuduur of als viewfinder tijdens het maken van een selfie.

Op een andere afbeelding zien we twee applicaties die tegelijkertijd open staan, waaronder WhatsApp en een muziekspeler. Zo zien we dus het multitaskscherm dat je kunt oproepen om productiever te zijn. Handig ook om bijvoorbeeld een berichtje te sturen, terwijl je een e-mail open hebt met de nodige informatie.

Meer recente toestellen van Motorola

Of en wanneer we het klapbare toestel gaan zien is nog de vraag. Begin september hield het bedrijf een groots evenement in Milaan, waar we de Razr stiekem verwacht hadden. Motorola kwam echter op de proppen met drie nieuwe toestellen in de Edge 30-serie: Motorola Edge 30 Ultra, Edge 30 Fusion en Motorola Edge 30 Neo.

We zijn uiteraard al kort aan de slag geweest met die smartphones en onze eerste ervaringen check je dan ook in onze preview. Op de hoogte blijven over al het Razr 2022-nieuws, schrijf je dan natuurlijk even in voor onze gratis nieuwsbrief, volg ons op Instagram, Twitter en Facebook of download de Android Planet-app.

