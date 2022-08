Motorola Razr 2022 is een krachtpatser, maar alleen in China te koop

Motorola heeft zijn nieuwste vouwtelefoon aangekondigd, maar kan deze concurreren met een partij als Samsung? De specificaties zijn veelbelovend, maar er zit een addertje onder het gras.

Dit is de nieuwe Motorola Razr 2022

Deze week kondigde Motorola de nieuwste versie van de Motorola Razr aan. Van origine was de Razr een klaptelefoon uit 2004, maar de laatste jaren zet Motorola zichzelf in de markt voor vouwtelefoons met de moderne Razr. Deze telefoon vouwt als het ware een ‘normale’ telefoon door de helft en concurreert dus met de Samsung Galaxy Z Flip 4.

Ook de specificaties van de Motorola Razr concurreren met andere vlaggenschepen. De smartphone komt namelijk met de nieuwste en snelste Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor. Dit is een processor die bekendstaat om de snelheid en efficiëntie.

Dat helpt, want de 3400 mAh-accu is niet gigantisch en kleiner dan die van de Flip 4 (3700 mAh). De Razr komt met 12GB aan werkgeheugen en 512GB aan opslagruimte. De bekende kin die de oudere Motorola-toestellen hadden, is nu ook helemaal verdwenen.

Twee schermen

Het 6,7 inch-amoled-scherm van de Motorola Razr 2022 dat doormidden vouwt heeft een zogeheten ‘Star Trail’-scharnier. Daardoor zou de vouw in het scherm een stuk minder aanwezig moeten zijn. Die is bij vouwtelefoons namelijk vaak goed zichtbaar.

Ook brengt het scharnier de twee helften dichterbij elkaar voor minder risico op stof of zand in je scherm. Het scherm heeft een verversingssnelheid van 144Hz. Daardoor zal hij erg snel aanvoelen.

Op de achterkant van de Razr zit het tweede scherm. Daarop zie je meldingen, het weer of andere functies zonder de telefoon open te klappen. Het tweede scherm is een stuk groter als die van de Samsung Galaxy Z Flip 4, maar lijkt dus dezelfde functionaliteiten te hebben.

Concurrerende camera’s

Boven het tweede scherm zit het camera-eiland en dat belooft wat. De hoofdcamera heeft namelijk een resolutie van 50 megapixel, waar de Flip 4 er ‘maar’ 12 heeft. De tweede camera is een 12 megapixel-groothoeklens. De selfiecamera binnenin heeft maar liefst 32 megapixel, waar de Flip er maar 10 heeft.

Prijs en beschikbaarheid

Wil je nu meteen de Motorola Razr aanschaffen? Dan heb je nog even pech. Het toestel komt namelijk eerst alleen in China op de markt. Daar kost hij omgerekend zo’n 860 euro. Dat is een heel stuk goedkoper dan de Flip 4, die begint bij 1099 euro.

Of en wanneer het toestel naar Nederland komt, is niet bekend. Ondanks de top-specificaties van de Motorola Razr, blijft Samsung voor nu de grootste in Nederland met vouwtelefoons.

