‘Motorola Razr 2022 kost 1200 euro, verschijnt binnenkort in Europa’

Een bekende bron heeft de Europese prijs onthuld van de Motorola Razr 2022. Het opvouwbare toestel zou zo’n 100 euro duurder zijn dan zijn grootste concurrent, de Galaxy Z Flip 4 van Samsung.

Gerucht: Razr 2022 kost (meer dan) 1200 euro

Een indicatie van de Europese prijs van de Motorola Razr 2022 is genoemd door een bekende bron. De Duitse journalist Roland Quandt heeft in een tweet laten weten dat het toestel hier ‘1200+ euro’ gaat kosten. We gaan er dus vanuit dat Motorola de opvouwbare telefoon nog duurder maakt dan de Samsung Galaxy Z Flip 4. Die heeft een adviesprijs van 1099 euro, maar pik je inmiddels voor honderden euro’s minder op.

De nieuwe klaptelefoon van de Amerikaanse fabrikant is al uitgebracht in China. Eerdere modellen in de Razr-lijn zijn hier ook te koop (geweest). De eerste Razr kwam hier uit voor 1599 euro, terwijl het 5G-model op de markt verscheen voor 1499 euro.

Meer over de Motorola Razr 2022

De nieuwe Razr heeft de bekende vormfactor die we kennen van klaptelefoons van vroeger, maar dan in een modern jasje. Zo zijn er twee schermen aan boord, waaronder het vouwbare display aan de binnenzijde van 6,7 inch. Dit heeft een ververssnelheid van 144Hz, waardoor alles lekker soepel aanvoelt. Ook aan de buitenkant is er een schermpje aanwezig, dat je gebruikt voor het bedienen van muziek en notificaties.

Onder de motorkap zit een krachtige Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor en ook zien we een ruime hoeveelheid werk- en opslaggeheugen. De selfiecamera heeft een resolutie van 32 megapixel en op de achterzijde vind je nog eens twee camera’s. De 50 megapixel-hoofdcamera gebruik je voor de normale kiekjes, de andere camera (13 megapixel) is voor foto’s in een wijdere hoek.

Het toestel draait op een vrij kale versie van Android 12, maar over het specifieke updatebeleid voor de Europese markt is nog niks bekend. De Z Flip 4 van Samsung krijgt vier jaar Android-updates en vijf jaar beveiligingsupdates. Deze smartphone hebben we uitgebreid getest op Android Planet, dus duik natuurlijk even in onze Samsung Galaxy Z Flip 4 review.

