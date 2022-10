Motorola Razr 2022 vs Samsung Galaxy Z Flip 4: opvouwbare smartphones vergeleken

Met de Motorola Razr 2022 is er een nieuwe opvouwbare smartphone beschikbaar in Nederland. Hij lijkt duidelijk op de Samsung Galaxy Z Flip 4, maar wat zijn de verschillen tussen de telefoons?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Motorola Razr 2022 vs Samsung Galaxy Z Flip 4

De Razr 2022 is Motorola’s nieuwste vouwbare smartphone en nu te koop in Nederland voor 1199 euro. De klaptelefoon heeft veel weg van de Samsung Galaxy Z Flip 4, die al een tijdje verkrijgbaar is. Beide smartphones vouwen immers verticaal open en dicht en bieden vergelijkbare features.

Maar, omdat de Galaxy Z Flip 4 al iets ouder is, kun je ‘m inmiddels voor veel minder in huis halen. Sommige webwinkels verkopen het toestel voor zo’n 800 euro en dat is best een verschil met de adviesprijs van de Razr 2022. We kunnen ons daarom voorstellen dat jij je afvraagt hoe de smartphones zich tot elkaar verhouden.

In deze vergelijking zetten we de Motorola Razr 2022 en Samsung Galaxy Z Flip 4 tegenover elkaar. We hebben de nieuwe Moto nog niet getest en geven daarom geen koopadvies, maar bespreken wel de verschillen in specificaties en features. Lees je mee?

1. Design

De Motorola Razr 2022 en Samsung Galaxy Z Flip 4 lijken op het eerste oog sterk op elkaar. Ze maken immers gebruik van hetzelfde ‘klaptelefoonconcept’, maar zien er wel degelijk anders uit. De Razr 2022 is langer, breder, dikker en zwaarder dan de Galaxy Z Flip 4. De Samsung-telefoon is dus compacter en kleiner in je broekzak.

De Motorola Razr 2022

Opengeklapt heeft de Galaxy Z Flip 4 een groot, randloos scherm met alleen een cameragat bovenin. Daar was tot de nieuwe Razr 2022 bij Motorola geen sprake van. Eerdere Razr-toestellen hadden een kleine notch en dikke ‘kin’, waardoor er best veel schermruimte verloren ging. Bij de Razr 2022 is gelukkig gekozen voor een moderner ontwerp.

2. Schermen aan binnen- en buitenkant

De Motorola Razr 2022 en Samsung Galaxy Z Flip 4 zijn allebei klaptelefoons met een scherm dat verticaal open en dicht kan vouwen. Het display aan de ‘binnenkant’ is bij beide toestellen 6,7 inch groot. De resolutie is bij de Flip 4 hoger, maar hier ga je waarschijnlijk weinig van merken. Full-hd is op dit schermformaat meer dan prima.

De Samsung Galaxy Z Flip 4

Bij de ververssnelheid heeft de Razr 2022 een streepje voor: 144Hz in plaats van 120Hz bij de Samsung-vouwtelefoon. In de praktijk is het verschil tussen 120 en 144Hz echter heel klein.

Grotere verschillen zie je wanneer je de Razr 2022 en Galaxy Z Flip 4 dichtklapt. De toestellen hebben aan de buitenkant nog een schermpje, maar die van de Motorola is een stuk groter (2,7 inch vs 1,9 inch). Daardoor is het display makkelijker te bedienen en ook nuttiger. Je kan niet alleen notificaties en de tijd checken, maar ook apps gebruiken.

3. Interne hardware

Kijken we naar de interne hardware, dan zien we dat de Motorola Razr 2022 en Samsung Galaxy Z Flip 4 allebei over een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor beschikken. Dit is de snelste mobiele chip van dit moment en hij is dan ook lekker krachtig. Ook hebben de opvouwbare smartphones dezelfde hoeveelheid werkgeheugen: 8GB.

Bij de goedkoopste versie van de Galaxy Z Flip 4 krijg je 128GB opslagruimte, terwijl dit bij de nieuwe Motorola Razr 256GB is. Je kan de opslag niet zelf uitbreiden, maar van de Samsung-telefoon zijn wel versies beschikbaar met meer geheugen. Daar moet je natuurlijk wel dieper voor in de buidel tasten.

Verder hebben de vouwtelefoons de features die je bij een high-end toestel mag verwachten. Denk aan stereospeakers, een vingerafdrukscanner aan de zijkant, nfc-ondersteuning voor contactloos betalen en e-sim. Al met al verschillen ze op hardwaregebied maar weinig.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vind je een goed updatebeleid belangrijk, dan moet je duidelijk bij de Galaxy Z Flip 4 zijn. Samsung ondersteunt het toestel vijf jaar lang met beveiligingsupdates en brengt bovendien vier grote Android-upgrades uit. De telefoon draait uit de doos op Android 12 en wordt bijgewerkt tot en met Android-versie 16.

Daar hoef je bij Motorola niet op te rekenen. De Razr 2022 draait ook standaard op Android 12, maar krijgt slechts twee grote Android-upgrades (naar Android 13 en 14) en drie jaar lang beveiligingspatches. En eigenlijk is het best jammer dat de smartphone nu nog met Android 12 wordt uitgebracht, want versie 13 is al maanden beschikbaar.

5. Camera’s

Zowel de Motorola Razr als Samsung Galaxy Z Flip 4 hebben een dubbele camera achterop. Laten we beginnen met de Razr: deze vouwtelefoon heeft een 50 megapixel-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie en een 13 megapixel-groothoeklens. De hoofdcamera combineert overigens pixels, waardoor je standaard 12,5 megapixel-foto’s vastlegt.

Bij de Samsung Z Flip 4 heeft de hoofdcamera een resolutie van 12 megapixel, net als de groothoeklens. Op papier heeft de Razr 2022 een streepje voor bij de camera’s, maar megapixels zeggen lang niet alles. De software is bij smartphonecamera’s enorm belangrijk en Samsung is hier doorgaans beter in dan Motorola.

We moeten de camera’s van de Razr 2022 nog uitgebreid testen, dus over de daadwerkelijke prestaties kunnen we weinig zeggen. Hetzelfde geldt voor de selfiecamera aan de binnenkant van beide toestellen. Die van de Moto heeft een 32 megapixel-resolutie, bij de Samsung is dit ‘maar’ 10 megapixel.

6. Accu en opladen

Op accugebied doen de Motorola Razr 2022 en Samsung Galaxy Z Flip 4 weinig voor elkaar onder. De Samsung-telefoon heeft een iets grotere accu (3700 mAh) dan de Moto (3500 mAh), maar laatstgenoemde kan weer veel sneller opladen. Waar de Z Flip 4 tot maximaal 15 Watt gaat met een geschikte lader, ondersteunt de Razr 2022 snelladen met 30 Watt.

O ja, als je de Galaxy Z Flip snel wil opladen, moet je wel zelf voor een lader zorgen. Die zit namelijk niet in het doosje en je krijgt alleen een usb-c-kabel. Motorola levert de 30 Watt-‘TurbuPower’-lader wel mee, waardoor je direct van deze feature gebruik kan maken.

Draadloos opladen kan alleen bij de Samsung-vouwtelefoon; de Razr 2022 heeft een dunne behuizing en daarom ontbreekt een spoel voor draadloos laden. We hebben de precieze batterijduur van beide telefoons niet met elkaar kunnen vergelijken, maar ze zouden het allebei een volle dag moeten uithouden.

Het laatste nieuws over Motorola: