‘Renders Motorola Razr 2023 laten veel groter coverscreen zien’

We krijgen een eerste glimp van de nieuwe klaptelefoon van Motorola. Renders van deze Motorola Razr 2023 laten een veel groter ‘coverscreen’ zien. Dat is het schermpje aan de buitenkant waarop je onder meer je notificaties kunt bekijken.

‘Motorola Razr 2023 te zien op renders’

Vorig jaar bracht Motorola eindelijk een nieuwe klaptelefoon uit. Deze Motorola Razr 2022 was flink verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Zo had hij veel dunnere schermranden en draaide hij op beduidend snellere hardware.

Dit jaar lijkt het Amerikaanse bedrijf weer een stevige stap vooruit te zetten. Op renders van de Motorola Razr 2023, gelekt door de bekende insider Evan Blass, is een veel groter coverscreen te zien. Dat is het schermpje aan de buitenkant, waarop je onder meer de tijd kunt checken en je notificaties bekijkt. Ook kun je hem gebruiken als ‘viewfinder’ om selfies te maken met de twee camera’s. Die zitten niet langer in een eiland, maar steken rechtstreeks uit dit scherm.

De Motorola Razr 2022 had een 2,7 inch-display aan de achterkant. Hoe groot dat schermpje bij zijn opvolger is, weten we nog niet precies. Het is in ieder geval veel groter dan dat van concurrenten als de Samsung Galaxy Z Flip 4 en de Oppo Find N2 Flip. Gelet op de foto’s hierboven krijgt het display er ook wat functies bij. Zo kun je er mogelijk video’s op kijken.

Daarnaast valt op dat Motorola afscheid neemt van de ovale vorm van zijn vorige klaptelefoons. De Razr 2023 lijkt over kaarsrechte randen te beschikken.

Snelle specificaties, maar niet de nieuwste

De website The Tech Outlook deelt ook wat vermoedelijke specificaties van de Razr 2023. Het oled-scherm aan de binnenkant is weer 6,7 inch groot en heeft een hoge verversingssnelheid van 144Hz voor soepele beelden. Een frontcamera ontbreekt mogelijk, zodat daar ook geen gaatje voor nodig is. Motorola zou dus verwachten dat je al je selfies maakt met behulp van het grotere coverscreen.

Het toestel draait waarschijnlijk op de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip. Dat is een snelle processor, al is hij wel wat ouder dan de Snapdragon 8 Gen 2 die in bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S23 en OnePlus 11 zit. De accu zou groeien van 3500 naar 4000 mAh.

Wanneer Motorola de Razr 2023 uitbrengt is nog niet duidelijk. Zijn voorganger werd pas half augustus vorig jaar gepresenteerd, dus het kan nog wel even duren.

