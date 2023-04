Motorola Razr 2023 is onderweg: dit zijn onze verwachtingen

Motorola brengt in juni waarschijnlijk zijn nieuwste klaptelefoon uit. Er gaan al veel geruchten over het opvouwbare toestel en dus is het tijd voor een overzicht. Dit zijn onze verwachtingen van de Motorola Razr 2023!

Onze verwachtingen van de Motorola Razr 2023

Compacte klaptelefoons schieten de laatste jaren als paddestoelen uit de grond. Samsung heeft natuurlijk de Galaxy Z Flip 4, Oppo de Find N2 Flip en Huawei bracht vorig jaar de P50 Pocket uit. Ook Motorola biedt zo’n vouwbaar toestel aan in de vorm van de Razr 2022.

Hoewel die pas sinds oktober vorig jaar in Nederland te koop is, werkt Motorola al een opvolger. Vermoedelijk presenteert het bedrijf die begin juni. Of hij dan ook direct bij ons in de winkel ligt, weten we niet. Het zou kunnen dat de smartphone in eerste instantie bestemd is voor de Chinese markt en pas later naar andere landen komt.

We denken al het één ander over de nieuwe klaptelefoon te weten. In dit artikel lopen we onze verwachtingen van de Motorola Razr 2023 met je langs.

Groter coverscreen

Render van de Motorola Razr 2023

Motorola heeft al bevestigd dat de nieuwe Razr een groter scherm aan de buitenkant krijgt. Dat heeft een diagonaal van 3,5 inch en neemt vrijwel de gehele bovenste helft van het toestel in beslag. Het wordt alleen onderbreken door de twee lenzen en een kleiner gaatje voor de flitser.

Ter vergelijking: de Razr 2022 had een 2,7 inch-scherm. Het grotere display is erg handig omdat je er steeds meer mee kunt. Zo check je je notificaties zonder de smartphone open te klappen en kun je direct op je berichten reageren. Ook gebruik je het schermpje om selfies te maken met de genoemde camera’s.

Het scherm aan de binnenkant lijkt niet te veranderen. Dat heeft weer een diagonaal van 6,7 inch en een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Opvallend is de hoge verversingssnelheid van 144Hz. Daardoor ziet het beeld er nog soepeler uit dan op veel andere high-end smartphones. Die blijven doorgaans steken op 120Hz. De (echte) 32 megapixel-selfiecamera is mogelijk verborgen onder het scherm, net als op de Samsung Galaxy Z Fold 4.

Kleinere accu? Of juist groter?

In onze review van de Motorola Razr 2022 vonden we de batterijduur niet geweldig. Door de beperkte interne ruimte was er slechts plek voor een 3500 mAh-accu. Het is daarom slecht nieuws dat zijn opvolger mogelijk een nog kleinere batterij krijgt. De laatste geruchten spreken over 2850 mAh. Dat is ronduit weinig en zou vermoedelijk betekenen dat je twee keer per dag moet opladen. Dat gaat met 30 Watt bovendien niet al te snel, al is het ook zeker niet langzaam.

Toch is er nog hoop dat dit een foutje betreft. Oudere geruchten spraken juist over een grotere 4000 mAh-accu. Daarmee zou de batterijduur acceptabel worden.

Nieuwe hoofdcamera

Motorola geeft de hoofdcamera waarschijnlijk een upgrade. Die zou een resolutie hebben van 64 megapixel. De Razr 2022 moest het doen met 50 megapixel. Nu zeggen pixels niet alles over de kwaliteit, maar het zou ook gaan om een nieuwe sensor die beter presteert in het donker. Dat is goed nieuws, want van de nachtfoto’s van de vorige Razr waren we niet erg onder de indruk.

De tweede camera aan de buitenkant is net als vorig jaar een 13 megapixel-groothoeklens. Daarmee schiet je wijdere plaatjes van bijvoorbeeld grote gebouwen. Hij doet ook dienst als macrocamera voor close-ups van bloemen of insecten. Helaas lijkt een telelens, waarmee je kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies, opnieuw te ontbreken.

De Motorola Razr 2022

Snelle hardware, maar niet de nieuwste

De eerste Razr-toestellen draaiden op midrange hardware. Daar kwam vorig jaar verandering in toen Motorola een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip in de Razr 2022 stopte. Dat was de snelste chip van dat moment.

Het lijkt erop dat de Razr 2023 diezelfde processor krijgt. Daar is op zich niets mis mee, maar er is inmiddels wel een nóg rappere Snapdragon 8 Gen 2 beschikbaar. Die verwachten we onder meer te zien in de Samsung Galaxy Z Flip 5. In dat geval zou Motorola er dus voor kiezen om vooral het design van zijn klaptelefoon verder te verfijnen en niet te focussen op betere prestaties.

Hoge prijs, ook een voordelige variant

De Motorola Razr 2022 had een forse adviesprijs van 1199 euro. Gezien de inflatie verwachten we niet dat zijn opvolger goedkoper zal zijn. Misschien leg je zelfs een paar tientjes meer neer. Hier is echter nog niets over bekend.

Vind je dat een beetje te gek, maar ben je wel gecharmeerd van het ontwerp van een klaptelefoon? Dan hebben we goed nieuws, want Motorola lijkt ook een Razr Lite uit te brengen. Die heeft een kleiner scherm aan de buitenkant en vermoedelijk minder snelle hardware, maar ook een lagere prijs. Mogelijk lanceert de Chinese fabrikant beide toestellen op hetzelfde moment. Dat zou dus begin juni zijn.

