Motorola toont Razr 3: vouwbare telefoon met compleet nieuwe look

Motorola werkt officieel aan een gloednieuwe Razr-telefoon, die net als zijn voorgangers opvouwbaar is. Het toestel krijgt een heel ander design.

Motorola-topman toont Razr 3

De Motorola Razr 3 (of Razr 2022) dook al meerdere keren op in geruchten en is nu officieel door een medewerker van Motorola getoond. Het toestel is niet officieel gepresenteerd, maar kort laten zien en op Weibo is bovendien een video verschenen. Het filmpje (zie hieronder) is een korte teaser voor de nieuwe Razr.

Hoewel de video niet heel veel weggeeft, is wel duidelijk dat Motorola het design van de opvouwbare smartphone heeft aangepakt. Dit komt overeen met eerdere geruchten. Zo is het schermpje aan de buitenkant, die je gebruikt om bijvoorbeeld notificaties te checken, een stuk groter,

Veel belangrijker is hoe de Motorola Razr 3 eruitziet als je ‘m openklapt. Waar de Razr 2019 en Razr 5G er nogal knullig uit zagen door de grote kin (de rand onder het scherm) en notch, is dit bij de nieuwe smartphone heel anders. Het toestel heeft een scherm met dunne randen en een subtiel cameragat bovenin voor de selfielens.

Dit alles is overigens niet in de video te zien, maar weten we dankzij een hands-on video die eerder opdook. Door het nieuwe design doet de Motorola-telefoon denken aan de Samsung Galaxy Z Flip 3, die er ongeveer hetzelfde uitziet. Het filmpje toont overigens wel de dubbele camera achterop.

Wat we nog meer weten over de Razr 3

De meeste specificaties van de opvouwbare Razr zijn ook al bekend. Zo krijgt de clamshell-telefoon een krachtige Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor, waardoor ‘ie stukken sneller is dan zijn voorgangers. Daarnaast zou er 12GB aan werkgeheugen en 512GB aan opslagruimte aanwezig zijn.

Verder hebben geruchten het over een 6,7 inch-scherm met een full-hd-resolutie en ververssnelheid van 120Hz. Door dat laatste worden animaties vloeiender getoond en voelt de Razr 3 sneller aan. Wel opvallend is de kleine accu, die een capaciteit van slechts 2800 mAh moet krijgen. De gemiddelde Android-telefoon die je tegenwoordig koopt heeft een batterij van 4000 tot 5000 mAh.

De nieuwe Moto wordt waarschijnlijk wel een prijzige smartphone. Volgens een betrouwbare en bekende lekker ligt de prijs van 1149 euro. Desondanks is dit een stuk minder dan de originele Razr en Razr 5G, die een adviesprijs hadden van respectievelijk 1599 en 1499 euro.

