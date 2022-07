Officieel: Motorola kondigt klaptelefoon Razr 3 aan op 2 augustus

Het lange wachten is bijna voorbij. Motorola kondigt de Razr 3, zijn nieuwe klaptelefoon, aan op 2 augustus. Dat heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt. Motorola laat op die dag ook de Edge 30 Ultra zien met een 200 megapixel-camera.

Presentatie Motorola Razr 3 op 2 augustus

De presentatie van de Motorola Razr 3 (of Razr 2022) vindt plaats op 2 augustus. Dat meldt het bedrijf op het Chinese sociale medium Weibo. De klaptelefoon volgt de Razr 5G op en wordt een stuk krachtiger dan zijn voorganger.

Waar de eerder Razrs op midrange hardware draaiden, krijgt het nieuwe model een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor. Dat is de snelste chip van dit moment. Daarnaast zou er 12GB aan werkgeheugen en 512GB opslagruimte aanwezig zijn.

Ook het design gaat op de schop. Het toestel krijgt een 6,7 inch-oled-scherm met veel dunnere schermranden en lijkt daarmee op de Samsung Galaxy Z Flip 3. Op de buitenkant zit een groter 3 inch-schermpje om je notificaties en de tijd te checken.

De Motorola Razr 5G had nog een vrij ouderwets ontwerp

Op de achterkant vinden we een 50 megapixel-hoofdcamera en een 13 megapixel-ultragroothoeklens. Opvallend genoeg zou de accucapaciteit slechts 2800 mAh bedragen. Dat is ronduit weinig voor een toestel van dit formaat. De prijs ligt volgens geruchten op 1149 euro. Dat is fors, maar wel een stuk goedkoper dan eerdere Razrs.

Dat de presentatie van de Motorola Razr 3 plaatsvindt op 2 augustus, is geen toeval. Daarmee troeft men namelijk een belangrijke concurrent af. Op 10 augustus organiseert Samsung zijn Unfold Your World-evenement. Die dag lanceert het bedrijf de Galaxy Z Flip 4, een directe concurrent van de nieuwe Razr. We verwachten tijdens dat event ook onder meer de Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Watch 5 Series te zien.

Ook Edge 30 Ultra ziet het levenslicht

Tijdens de presentatie van de Razr 3 lanceert Motorola nog een andere smartphone: de X30 Pro. Die komt bij ons waarschijnlijk op de markt als de Edge 30 Ultra, een luxere variant van de Edge 30 Pro. Dat wordt het eerste toestel met Samsungs nieuwe 200 megapixel-camera. Daarnaast verwachten we een 6,67 inch-oled-scherm met een verversingssnelheid van 144Hz. De 4500 mAh-accu kun je opladen met 125 Watt, waardoor hij binnen een minuut of twintig helemaal vol zit.

