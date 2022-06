Gerucht: Motorola Razr 3 kost ‘slechts’ 1149 euro

De vermeende prijs van de Motorola Razr 3 is online verschenen. Alhoewel het nog steeds heel veel geld is, wordt ‘ie relatief goedkoop. Zijn voorgangers kwamen op de markt voor honderden euro’s meer.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Motorola Razr 3 prijs is bijzonder interessant’

Kijk je reikhalzend uit naar de nieuwe vouwbare smartphone van Motorola, maar ben je ook benieuwd naar wat het toestel moet gaan kosten? De Europese prijs van het toestel is nu bekend, alhoewel die wel enkele tientjes kan verschillen per land. Volgens bekende lekker OnLeaks gaat de Motorola Razr 3 hier minimaal 1149 euro kosten.

Een bedrag waar je vast en zeker even voor moet slikken, maar ook honderden euro’s goedkoper dan zijn voorgangers. De originele Motorola Razr uit 2019 kostte maar liefst 1599 euro, terwijl de Razr 5G nog 1499 euro kostte. Ook zijn de kleuren waarin het toestel op de markt bekend. Vooralsnog gaat het alleen om een zwart model, later moeten er wel andere kleuren volgen.

Strijd aan met andere foldables

Met de komende Razr 3 gaat de Amerikaanse fabrikant de strijd aan met merken als Samsung en Huawei. Vooral Samsung is groots qua vouwbare toestellen met hun Galaxy Z Flip en Z Fold-serie. De voornaamste telefoon waarmee de nieuwe klaptelefoon de strijd aangaat zijn de huidige Samsung Galaxy Z Flip 3 en komende Z Flip 4.

De huidige Z Flip 3 heeft een adviesprijs van 1049 euro voor het model met 128GB interne opslag, ook honderden euro’s minder dan de eerste Flip. De komende Motorola-klapper wordt volgens geruchten een high-end toestel. Zo zou de Snapdragon 8 Gen 1-processor aanwezig zijn en ververst het scherm 120 keer per seconde. Het werkgeheugen loopt op tot 12GB terwijl er maximaal 512GB opslag aanwezig is. Ook qua camera’s verwachten we een upgrade met een 32 megapixel-selfiecamera en twee sensoren op de achterkant van 50 en 13 megapixel.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Europese presentatie Motorola Razr 3

De Razr 3 zou volgende maand worden gepresenteerd voor de Chinese markt, waarna een Europese lancering snel zou moeten volgen. Exacte details zijn daarover nog niet bekend.

Wil je over dit onderwerp niks missen? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief of download de Android Planet-app. Zo ben je altijd op de hoogte!

Lees meer recent Motorola-nieuws: