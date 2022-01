Gerucht: Motorola Razr 3 krijgt snelste processor en 120Hz-scherm

Online is informatie verschenen over de Motorola Razr 3, een nieuwe opvouwbare smartphone. De belangrijkste specificaties zijn gelekt en best indrukwekkend.

Motorola Razr 3-specificaties gelekt

De doorgaans goed ingelichte website XDA Developers heeft de eerste specificaties van de Motorola Razr 3 gepubliceerd. De Razr 3 moet de derde opvouwbare smartphone van Motorola worden, die net als zijn voorgangers verticaal open en dicht kan klappen. Wat opvalt is dat Motorola zou kiezen voor high-end specificaties; de originele Razr en Razr 5G waren onder de motorkap meer midrange telefoons.

De Razr 3 zou worden aangedreven door een Snapdragon 8 Gen 1-processor, de snelste mobiele chip die fabrikant Qualcomm op dit moment maakt. Bij de voorgangers zagen we een bescheiden Snapdragon 710- en 765-processor. XDA Developers schrijft dat er ook 6/8/12GB aan werkgeheugen en 128/256/512GB aan opslagruimte aanwezig is. Daarnaast heeft de Razr 3 ultrawideband, een functie die we kennen van een handjevol andere Android-telefoons.

Het scherm is naar verluidt 6,7 inch groot, heeft een hoge ververssnelheid van 120Hz en een klein cameragat. De vorige Razr’s hadden schermen met een grote notch en een lage verversingfrequentie. Ook de camera’s krijgen een upgrade: op de achterkant van de Razr 3 zou een 50 megapixel-hoofdcamera en 13 megapixel-groothoeklens zitten. De selfiecamera heeft een resolutie van 32 megapixel.

Opvouwbare smartphone wordt echt vlaggenschip

Door de high-end specificaties lijkt Motorola de nieuwe Razr als een vlaggenschip in de markt te willen zetten. Wel ligt het voor de hand dat het design grotendeels hetzelfde blijft. Dit betekent dat je de telefoon – net als de Galaxy Z Flip 3 – verticaal open en dicht kan klappen. Dichtgevouwen is de Razr hierdoor erg compact en daardoor makkelijk in je broekzak te stoppen.

Het is nog onduidelijk wanneer de opvouwbare Motorola-smartphone moet verschijnen. De eerste Razr werd in november 2019 aangekondigd, waarna in september 2020 de Razr 5G verscheen. Laatstgenoemde had een snellere processor, betere camera en grotere accu. De verwachting is dat Motorola de nieuwste Razr ergens in de komende maanden uit de doeken doet.

