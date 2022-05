‘Korte hands on-video met gloednieuwe Motorola Razr 3 gelekt’

Motorola werkt aan de opvolger van de Razr 5G: de Motorola Razr 3. Het toestel krijgt een geheel nieuw ontwerp en is te zien in een gelekte hands on-video die online verscheen.

Video van Motorola Razr 3 toont nieuw design

Motorola kondigde onlangs officieel aan dat de fabrikant aan een nieuwe vouwtelefoon werkt. Naar verwachting gaat het om de Razr 3. Ook bevestigde Motorola al dat het toestel draait op de nieuwe Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip. Hiermee is het één van de eerste smartphones met deze krachtige en energiezuinige processor onder de motorkap. Inmiddels weten we ook hoe het toestel eruit gaat zien.

De bekende lekker Evan Blass plaatste namelijk een korte hands on-video van het toestel op Twitter. Het design van de Razr 3 is behoorlijk veranderd ten opzichte van zijn voorgangers. De vouwtelefoon lijkt nu behoorlijk op de Samsung Galaxy Z Flip 3, met symmetrische schermranden, een cameragat en een vierkanter ontwerp. Weg is de notch en de afgeronde boven- en onderkant van de Razr 5G.

Door zijn nieuwe ontwerp oogt de Motorola Razr 3 meteen een stuk volwassener, strakker en moderner. Wel is hij zijn opvallende uiterlijk kwijt. Het toestel is een stukje ‘gewoner’ geworden. Aan de achterkant vinden we overigens twee camera’s in plaats van de enkele lens op de Razr 5G. Dit zijn naar verwachting een reguliere camera en groothoeklens.

2022: het jaar van de vouwtelefoons

Motorola komt binnenkort dus met de Razr 3, maar de fabrikant is niet de enige die aan nieuwe vouwtelefoons werkt. Ook Samsung kondigt deze zomer naar verwachting nieuwe vouwbare toestellen uit, in de vorm van de Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4. De huidige Z Fold 3 en Z Flip 3 zijn de populairste (en in onze ogen de beste) vouwtelefoons van dit moment, dus we zijn erg benieuwd naar Samsungs volgende toestellen.

Ook het Chinese OnePlus werkt volgens meerdere geruchten aan een vouwbare handset, die erg schijnt te lijken op de Oppo Find N. Dit toestel wordt niet officieel in Nederland verkocht, maar we hebben hem bij Android Planet wel even kort bekeken. Onze ervaringen met de Oppo Find N vind je hier.

Lees ook: Foldables in aantocht: naar deze vouwtelefoons kijken wij het meest uit

